Derby di Milano per il dopo-Maignan | spunta il nuovo fenomeno tedesco da 20 milioni

Nel derby di Milano tra Milan e Inter, si fa avanti il nome di Mio Backhaus, giovane talento tedesco del Werder Brema valutato circa 20 milioni di euro. Il centrocampista ha attirato l’attenzione di entrambe le squadre italiane, che si contendono il suo cartellino nel mercato in corso. La situazione si inserisce in un quadro di trattative aperte tra le due società, con il nome del giocatore che sta facendo discutere gli addetti ai lavori.

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Il portiere del futuro per una delle due squadre di Milano in Serie A potrebbe arrivare dalla Bundesliga. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato di 'transfer.com', infatti, Milan e Inter avrebbero messo nel mirino il medesimo obiettivo: si tratta di Mio Backhaus, il giovane portiere del Werder Brema che sta scalando rapidamente le gerarchie del calcio europeo. L'interesse delle due big milanesi non è passato inosservato. Ma la strada per arrivare al talentuoso portiere classe 2004 di origine giapponese si preannuncia in salita. Questo complice una valutazione importante del suo cartellino e una folta concorrenza internazionale che parla inglese, oltre che tedesco.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Derby di Milano per il dopo-Maignan: spunta il nuovo fenomeno tedesco da 20 milioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate “Abbandonati da Roma”: metrotranvia Milano-Seregno (attesa da oltre 20 anni) a rischio. Il nodo dei 120 milioniMilano – Metrotranvia Milano-Seregno, anche i pendolari lanciano l’allarme rosso. Un nuovo stabilimento da 1,5 milioni: così il colosso dell'udito sbarca alle porte di MilanoUn nuovo stabilimento produttivo a Corsico (Milano): un investimento da 1,5 milioni di euro che porta il gruppo napoletano Otofarma a puntare... Temi più discussi: Madonnina, quanti scudetti! Nel derby tricolore i nerazzurri allungano sul Diavolo: 21 a 19; Sarri contro l'ipotesi derby alle 12:30: Perché il derby di Milano non é mai quell'ora?; La storica doppietta di Beccalossi nel derby di Milano: la partita che lo incoronò; Sarri protesta per il derby alle 12:30: Se confermato non verrò in conferenza, a Milano non succede. Se sentite Bernardo Silva oggi non gli dite del casino Derby, del designatore indagato per frode sportiva, che i calendari li fa un ex tesserato e che il presidente del Senato e il procuratore capo di Milano ostentano tifo e sciarpe Inter Per il resto dite che la Serie x.com Derby Milano-Varese per la NBA Europe: in corsa con Oaktree e RedBirdSul Corriere della Sera si parla del derby italiano per la NBA Europe a Milano. Il vice Commissioner NBA Mark Tatum ha ribadito con molto ottimismo che si partirà nel 2027 con la nuova lega europea, i ... pianetabasket.com Milano sogna la NBA Europe: derby con Varese tra fondi americani e basket globaleMilano sogna NBA Europe tra fondi americani, Olimpia Milano e sfida con Varese per il futuro del basket europeo. milanosportiva.com