Abbandonati da Roma | metrotranvia Milano-Seregno attesa da oltre 20 anni a rischio Il nodo dei 120 milioni

Da ilgiorno.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo oltre vent’anni di attesa, la metrotranvia che collega Milano a Seregno rischia di fermarsi a causa di un problema finanziario. Il progetto, fermo ormai da tempo, ha bisogno di circa 120 milioni di euro per essere completato, ma al momento non sono stati trovati i fondi necessari. I pendolari e le autorità locali continuano a chiedere interventi concreti per evitare che l’opera resti incompleta.

Milano –  Metrotranvia Milano-Seregno, anche i pendolari lanciano l’allarme rosso. Dop o lo schiaffo a Città metropolitana di Milano e Brianza arrivato da Roma prima di Pasqua, con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha negato risorse aggiuntive per coprire i 120 milioni di extracosti necessari per completare la futura linea, l’associazione Utenti del trasporto pubblico va all’attacco manifestando “grande delusione”. “Nessuno ha imputato al ministero responsabilità per i ritardi e le problematiche che l’opera sta avendo, ma ci saremmo aspettati una offerta di collaborazione a fronte della richiesta di aiuto da parte degli enti locali”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

abbandonati da roma metrotranvia milano seregno attesa da oltre 20 anni a rischio il nodo dei 120 milioni
© Ilgiorno.it - “Abbandonati da Roma”: metrotranvia Milano-Seregno (attesa da oltre 20 anni) a rischio. Il nodo dei 120 milioni

Leggi anche: Metrotranvia Milano-Seregno, lavori a rischio stop: mancano 120 milioni

Argomenti più discussi: Abbandonati da Roma: metrotranvia Milano-Seregno (attesa da oltre 20 anni) a rischio. Il nodo dei 120 milioni; SkyMetro a Milano: le quattro linee da realizzare sul modello della MeLa; Pasqua 2026, il pranzo di solidarietà della Comunità di Sant'Egidio per i più fragili; I binari dismessi trasformati in ciclabili? La nuova tecnologia low cost che potrebbe rivoluzionare Milano.

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.