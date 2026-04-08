Dopo oltre vent’anni di attesa, la metrotranvia che collega Milano a Seregno rischia di fermarsi a causa di un problema finanziario. Il progetto, fermo ormai da tempo, ha bisogno di circa 120 milioni di euro per essere completato, ma al momento non sono stati trovati i fondi necessari. I pendolari e le autorità locali continuano a chiedere interventi concreti per evitare che l’opera resti incompleta.

Milano – Metrotranvia Milano-Seregno, anche i pendolari lanciano l’allarme rosso. Dop o lo schiaffo a Città metropolitana di Milano e Brianza arrivato da Roma prima di Pasqua, con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha negato risorse aggiuntive per coprire i 120 milioni di extracosti necessari per completare la futura linea, l’associazione Utenti del trasporto pubblico va all’attacco manifestando “grande delusione”. “Nessuno ha imputato al ministero responsabilità per i ritardi e le problematiche che l’opera sta avendo, ma ci saremmo aspettati una offerta di collaborazione a fronte della richiesta di aiuto da parte degli enti locali”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Abbandonati da Roma”: metrotranvia Milano-Seregno (attesa da oltre 20 anni) a rischio. Il nodo dei 120 milioni

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Chiusi da tanto, troppo tempo. Nella giornata di ieri abbiamo fatto ufficialmente richiesta al Comune di Roma per l'utilizzo di una parte dei negozietti abbandonati in via Giovanni Palombini 15. Dopo la riapertura di Villa Tiburtina e oltre 3000 firme raccolte nell'u - facebook.com facebook