Durante il Festival di Cannes, l'attrice è apparsa indossando diversi abiti eleganti, attirando l’attenzione dei presenti. Tuttavia, alcuni fan si sono preoccupati per il suo aspetto fisico, in particolare per le braccia, che sembravano molto snelle. Sono stati sollevati interrogativi sulla sua salute, dato il suo viso e la corporatura in alcuni scatti pubblicati sui social. La presenza dell’attrice al festival ha suscitato in molti discussioni sui cambiamenti fisici e sulle condizioni di benessere.

In occasione del 79esimo Festival di Cannes, Demi Moore è finita al centro di una tempesta mediatica che ha quasi oscurato l'eleganza dei suoi abiti. Quella che doveva essere una celebrazione del glamour si è trasformata in un acceso dibattito social a causa di uno scatto pubblicato dal New York Post, che esaltava le "braccia toniche" dell'attrice sessantatreenne. Tuttavia, l'omaggio alla forma fisica della star di Ghost ha sortito l'effetto opposto, scatenando un'ondata di commenti tra chi vede in lei un modello di dedizione al fitness e chi, invece, ravvisa i segnali di una magrezza ritenuta eccessiva e preoccupante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Demi Moore a Cannes preoccupa i fan: "Quelle braccia sono troppo magre, sta bene?"

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