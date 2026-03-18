Durante la Milano Fashion Week di marzo 2026, Demi Moore è apparsa con un nuovo taglio di capelli che ha attirato l’attenzione, mentre il suo fisico ha suscitato alcune preoccupazioni tra i presenti. La 63enne attrice ha sfoggiato un look innovativo, mostrando una disinvoltura tipica delle star di Hollywood. La sua presenza ha generato molte discussioni tra gli spettatori e i media presenti all’evento.

La Milano Fashion Week di marzo 2026 ha regalato un momento che difficilmente passerà inosservato: Demi Moore, 63 anni portati con quella disinvoltura che solo le icone di Hollywood sanno mostrare, si è presentata alle sfilate con un look completamente rinnovato. Accompagnata dal suo inseparabile chihuahua Pilaf, l’attrice ha catalizzato l’attenzione non solo per le scelte estetiche, ma soprattutto per una trasformazione fisica che ha acceso un dibattito acceso sui social e tra gli appassionati. A distanza di poco più di un mese dalla sua ultima apparizione pubblica alla Fashion Week di Parigi, lo scorso 26 gennaio, la star di Ghost e Soldato Jane ha deciso di osare. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Demi Moore a Milano, il nuovo taglio fa discutere, ma è il fisico che preoccupa: la trasformazione che ha scioccato i fan

Articoli correlati

Demi Moore ospite di Che tempo che fa: "I capelli in Ghost? Taglio scelto per Isabella Rossellini"Home > Spettacoli > Televisione > Demi Moore ospite di Che tempo che fa: "I capelli in Ghost? Taglio scelto per Isabella Rossellini" Demi Moore,...

Demi Moore con nuovo taglio di capelli, un bob grintoso, è la prova che si può cambiare a tutte le etàPer molti la star era irriconoscibile, inguainata in una completo di pelle aderentissimo, uno stile da Cat Woman, grintoso e in linea con la visione...

Altri aggiornamenti su Demi Moore

Temi più discussi: Demi Moore, abito elegante in stile color block e tacchi con dettaglio a sorpresa; Demi Moore agli Oscar 2026 è una sirena piumata: l'abito couture da creatura misteriosa è un Gucci by Demna custom made; L'inattesa reunion delle Charlie's Angels (Cameron Diaz, Drew Barrymore e Demi Moore) per Lucy Liu; Demi Moore svela chi le ha cambiato la vita a 14 anni sul set di Happy Days.

Demi Moore irriconoscibile a Milano. È sempre più magra grazie alla dieta o a qualche aiutino?Demi Moore ha partecipato alla settimana della moda di Milano con un look nuovo: capelli cortissimi e abito di pelle molto attillato, che ha sottolineato la sua magrezza. L'attrice è in salute? gazzetta.it

Demi Moore a Milano, che taglio di testa e... di pesoTaglio sbarazzino, occhiali oversize fascianti - anche sotto i raggi di luna - e un fisico sempre più sottile. Ha lasciato il segno la tappa milanese di Demi Moore alla Fashion Week con il suo ... tgcom24.mediaset.it

Gary Oldman e Demi Moore - facebook.com facebook

Demi Moore al party di Vanity Fair degli #Oscar x.com