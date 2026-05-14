Delitto Garlasco Tizzoni su Nordio | Non conosce processi viziati da falsa testimonianza

Da lapresse.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro della Giustizia ha suscitato reazioni dopo aver espresso commenti sul processo di Garlasco, ritenuti da alcuni esperti insufficienti o poco informati. Tizzoni ha commentato pubblicamente, affermando che Nordio potrebbe non essere al corrente dei dettagli e delle criticità emerse nel procedimento, che ha visto coinvolti testimoni e documenti controverse. La discussione si concentra sulla conoscenza delle procedure giudiziarie da parte del ministro e sull’interpretazione di alcuni passaggi chiave del caso.

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Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, “forse non conosce” il processo di Garlasco. Così l’avvocato dei Poggi, Gian Luigi Tizzoni, è tornato a commentare le parole del Guardasigilli che ieri aveva definito “paradossale” un processo nel quale “una persona assolta in primo e in secondo grado, può poi senza nuove prove, essere condannata”. L’assoluzione di Stasi – ha ricordato oggi Tizzoni ai giornalisti che glielo chiedevano – si è fondata “in primo grado” anche su una “testimonianza fondamentale che poi è risultata falsa”. Quella dell’ex comandante dei carabinieri di Garlasco, Francesco Marchetto (poi condannato), relativamente al mancato sequestro della bicicletta di Stasi nel 2007. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Delitto Garlasco, Tizzoni su Nordio: “Non conosce processi, viziati da falsa testimonianza”
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