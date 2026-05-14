Delitto Garlasco Tizzoni su Nordio | Non conosce processi viziati da falsa testimonianza
Il ministro della Giustizia ha suscitato reazioni dopo aver espresso commenti sul processo di Garlasco, ritenuti da alcuni esperti insufficienti o poco informati. Tizzoni ha commentato pubblicamente, affermando che Nordio potrebbe non essere al corrente dei dettagli e delle criticità emerse nel procedimento, che ha visto coinvolti testimoni e documenti controverse. La discussione si concentra sulla conoscenza delle procedure giudiziarie da parte del ministro e sull’interpretazione di alcuni passaggi chiave del caso.
Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, “forse non conosce” il processo di Garlasco. Così l’avvocato dei Poggi, Gian Luigi Tizzoni, è tornato a commentare le parole del Guardasigilli che ieri aveva definito “paradossale” un processo nel quale “una persona assolta in primo e in secondo grado, può poi senza nuove prove, essere condannata”. L’assoluzione di Stasi – ha ricordato oggi Tizzoni ai giornalisti che glielo chiedevano – si è fondata “in primo grado” anche su una “testimonianza fondamentale che poi è risultata falsa”. Quella dell’ex comandante dei carabinieri di Garlasco, Francesco Marchetto (poi condannato), relativamente al mancato sequestro della bicicletta di Stasi nel 2007. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Sullo stesso argomento
“Nordio sul caso Garlasco non ha colto nel segno”. Il legale dei Poggi risponde al ministro: “Prima sentenza viziata da una falsa testimonianza”Pavia, 14 maggio – L’intervento, sul caso Garlasco, del ministro della Giustizia Carlo Nordio ha aperto nuovi scenari di polemica o quantomeno di...
Leggi anche: Delitto a San Rocco, una condanna per falsa testimonianza
Temi più discussi: Garlasco, l'avvocato dei Poggi: Nessuno spazio per la revisione; Delitto di Garlasco, il legale Gian Luigi Tizzoni smonta la pista Sempio: Nessuno spazio per la revisione; Delitto Garlasco, il padre di Sempio intercettato: Pm Venditti mi disse 'finirà presto'; Garlasco, Tizzoni difende i Poggi: Non è una questione di soldi, da Stasi 350 euro al mese alla famiglia di Chiara.
Delitto di Garlasco, i Poggi: Risarcimenti non contano, soldi di Stasi su conto bloccato. #lapresse #cronaca #Garlasco #Tizzoni Leggi la notizia : lapresse.it/cronaca/2026/0… x.com
Delitto di Garlasco, il legale Gian Luigi Tizzoni smonta la pista Sempio: Nessuno spazio per la revisione. La difesa di Stasi parla di condanna disintegrata e accelera. Il legale della famiglia Poggi risponde: Non vedo spazio per la revisione, l'inchiesta è del facebook
Delitto di Garlasco, i Poggi: Risarcimenti non contano, soldi di Stasi su conto bloccatoPer la famiglia di Chiara Poggi i risarcimenti non sono mai stati prioritari perché lo era solo l'accertamento della verità sulla morte della figlia e ... lapresse.it
Delitto Garlasco, legale Poggi: Contro di loro un mercato della diffamazione(LaPresse) - Dietro le campagne sui social network che hanno coinvolto la famiglia di Chiara Poggi c'è un parallelo mercato economico libero nel quale non ci sono ... ilmattino.it