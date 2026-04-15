Nel gennaio 2021, una telefonata intercettata tra madre e figlio ha riacceso l’attenzione sul caso avvenuto nel quartiere San Rocco. La donna chiedeva al figlio di 14 anni se avesse ucciso per 80 euro, una domanda che ha portato in tribunale di Monza la vicenda dei due giovani coinvolti. Il ragazzo, che aveva negato l’accaduto, si trova ora al centro di un procedimento legale per falsa testimonianza.

"Hai ucciso per 80 euro?". Questa domanda, fatta nel gennaio 2021 al telefono, intercettato, dalla mamma al figlio 14enne arrestato e che aveva negato sdegnato la circostanza, aveva riportato in aula al Tribunale di Monza la vicenda dei due baby killer del quartiere San Rocco. Era il 29 novembre 2020 quando Cristian Sebastiano, spacciatore 42enne, è stato ucciso con una trentina di coltellate dal 14enne insieme a un 15enne, anche loro consumatori abituali di droga, sotto i portici dei palazzi popolari in via Fiume, per rapinargli 5 grammi di cocaina. Ora alla sbarra per l’accusa di falsa testimonianza c’erano la mamma del baby killer 14enne e altri tre.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Delitto a San Rocco, una condanna per falsa testimonianza

Accusato di falsa testimonianza: assolto dieci anni dopoCi sono processi che nascono da una contraddizione apparente e si concludono, anni dopo, con una risposta semplice: non è provato che abbia mentito.

Il caso affidi in Val d’Enza: "Falsa testimonianza da alcuni genitori"Nel processo sui presunti affidi illeciti di bambini, le testimonianze rese nel processo dai genitori costituiti parte civile sono state in diversi...