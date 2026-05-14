Delitto Garlasco legale Poggi | Soldi Stasi su conto bloccato risarcimenti non contano

Da lapresse.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un legale di una delle persone coinvolte nel caso di Garlasco ha dichiarato che i soldi depositati sul conto di un altro imputato sono stati bloccati e che i risarcimenti non hanno valore ai fini del procedimento. La famiglia della vittima ha invece precisato che in questa fase non ha mai considerato prioritario ottenere risarcimenti, poiché il loro obiettivo principale era chiarire le circostanze della morte, obiettivo che è stato raggiunto con una sentenza definitiva.

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Per la famiglia di Chiara Poggi i risarcimenti non sono mai stati “prioritari” perché lo era solo “l’accertamento della verità sulla morte della figlia e l’hanno già ottenuta”. I risarcimenti a oggi versati da Alberto Stasi, circa “350-400mila euro”, si trovano su un “conto dedicato”. Così l’avvocato Gian Luigi Tizzoni questa mattina parlando con i cronisti fuori dal palazzo di giustizia di Milano e commentando le voci secondo cui la famiglia della 26enne uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco non vorrebbe la revisione della condanna per l’ex fidanzato per non dover restituire le “somme”. Secondo Tizzoni pensare che la parte “economica” sia “anche solo un remoto pensiero” di Giuseppe Poggi, Rita Preda e Marco Poggi per attaccare la famiglia di una ragazza uccisa è “svilente”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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