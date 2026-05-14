Un avvocato che rappresenta la famiglia di Chiara Poggi ha dichiarato che le campagne sui social network contro di loro sono parte di un mercato della diffamazione. Ha affermato che le accuse e le polemiche diffuse online sono orchestrate e hanno come obiettivo danneggiare la reputazione della famiglia. La discussione riguarda il procedimento giudiziario legato al delitto di Garlasco, con particolare attenzione alle accuse mosse sui social. L’avvocato ha sottolineato come queste attività siano finalizzate a creare un danno ingiustificato.

Dietro le campagne sui social network che hanno coinvolto la famiglia di Chiara Poggi “c’è un parallelo mercato economico libero nel quale non ci sono regole” fondato sulla “diffamazione” e argomentazioni “inesistenti” che vengono riproposte in video e contenuti che raggiungono “200mila-300mila visualizzazioni” ciascuno, senza che i soggetti citati possano “interloquire”. Così l’avvocato Gian Luigi Tizzoni raccontando ai giornalisti perché la famiglia della 26enne uccisa a Garlasco abbia deciso di sporgere decine di querele che hanno già portato all’apertura di un’inchiesta per diffamazione e stalking della Procura di Milano. Tra i commenti... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Delitto Garlasco, legale Poggi: "Contro di loro un mercato della diffamazione"

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Delitto di Garlasco, siti hard: gli avvocati di Marco Poggi diffidano i periti della procura

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