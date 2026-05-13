Garlasco il legale della famiglia Poggi | Come se loro nascondessero qualcosa

Il caso di Garlasco, che ha coinvolto il delitto di una giovane donna, è rimasto uno dei procedimenti giudiziari più discussi nel paese. Per anni ha alimentato opinioni contrastanti e ha attirato l’attenzione dei media, diventando un punto di riferimento nelle cronache italiane. Recentemente, l’avvocato della famiglia Poggi ha commentato la situazione, affermando che sembra come se ci fosse qualcosa che viene nascosto.

Per anni il delitto di Garlasco è rimasto uno dei casi giudiziari più discussi e divisivi in Italia, capace di attraversare generazioni e tornare ciclicamente al centro del dibattito pubblico. L’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nell’agosto del 2007, ha segnato profondamente non solo una famiglia, ma anche l’opinione pubblica, divisa tra certezze processuali e dubbi mai del tutto sopiti. Nel corso degli anni, tra sentenze, nuove indagini e ipotesi alternative, il caso ha continuato a evolversi, alimentando confronti accesi tra accusa, difesa e osservatori esterni. E oggi, a quasi vent’anni di distanza, l’inchiesta torna ancora una volta sotto i riflettori, riaprendo scenari complessi e mettendo in discussione equilibri che sembravano consolidati.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Garlasco, il biglietto trovato sulla cappella di Chiara Poggi: È stato Marco ad ucciderla

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