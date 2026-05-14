La famiglia Poggi, coinvolta nel caso di Garlasco, ha annunciato attraverso il proprio avvocato di voler restituire i soldi ricevuti da Stasi, sottolineando che quei fondi non sono mai stati utilizzati. Questo annuncio arriva dopo anni di silenzio e si inserisce in un contesto giudiziario ancora aperto, nel quale si cerca di fare luce su vicende legate alla scomparsa di Chiara Poggi. La famiglia ha insistito sulla volontà di chiarire la verità, ritenendo più importante questa rispetto a qualsiasi risarcimento.

I genitori di Chiara rompono il silenzio attraverso il loro avvocato: “Quei soldi non sono mai stati usati”. Il caso Garlasco continua a riaprire ferite mai rimarginate. Mentre la nuova inchiesta che coinvolge Andrea Sempio alimenta polemiche, dubbi e tensioni mediatiche, la famiglia di Chiara Poggi torna al centro dell’attenzione pubblica per una questione che sembrava ormai archiviata: il risarcimento ricevuto da Alberto Stasi dopo la condanna definitiva. I genitori della giovane uccisa nell’agosto del 2007 sono pronti a restituire quelle somme. Soldi che, secondo quanto spiegato dal loro storico legale Gian Luigi Tizzoni, sarebbero rimasti bloccati su un conto corrente e mai realmente utilizzati. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Delitto Garlasco, la famiglia Poggi pronta a restituire i soldi di Stasi: ‘La verità conta più del risarcimento’

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