Delitto di Garlasco la ex di Sempio e i compagni di scuola | cosa hanno detto nei verbali
Nella recente fase delle indagini sul delitto di Garlasco, l'ex fidanzata di Andrea Sempio è stata ascoltata come testimone. Nei verbali, ha fornito dettagli sulla loro relazione e sui momenti condivisi prima del fatto. Anche alcuni ex compagni di scuola sono stati interrogati, offrendo ulteriori prospettive sui possibili collegamenti e sui comportamenti dell’indagato. Le testimonianze fanno parte delle verifiche in corso per ricostruire le ultime ore prima del delitto.
Nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco sono stati sentiti anche alcuni ex compagni di scuola di Andrea Sempio e una sua ex ragazza. Al centro dell’attenzione un bigliettino sull’ultimo incontro con la ragazza nel quale il 38enne scrisse: “Si capiva che avesse paura”. Gli amici lo descrivono come “un ragazzo tranquillo, non si arrabbiava mai”. Il racconto della ex di Andrea Sempio e il bigliettino Una ragazza che ha avuto una storia con Andrea Sempio per tre anni è stata sentita “per sommarie informazioni” a luglio. La giovane ha raccontato di averlo conosciuto nel “2014 o 2015” in un locale a Vigevano. “Abbiamo iniziato ad uscire insieme e da lì è nata una relazione sentimentale che è andata avanti per tre anni”, avrebbe detto la ragazza.🔗 Leggi su Virgilio.it
Delitto di Garlasco, riunione romana per Andrea Sempio e i suoi legali
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