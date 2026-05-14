Delitto di Garlasco la ex di Sempio e i compagni di scuola | cosa hanno detto nei verbali

Nella recente fase delle indagini sul delitto di Garlasco, l'ex fidanzata di Andrea Sempio è stata ascoltata come testimone. Nei verbali, ha fornito dettagli sulla loro relazione e sui momenti condivisi prima del fatto. Anche alcuni ex compagni di scuola sono stati interrogati, offrendo ulteriori prospettive sui possibili collegamenti e sui comportamenti dell’indagato. Le testimonianze fanno parte delle verifiche in corso per ricostruire le ultime ore prima del delitto.

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Nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco sono stati sentiti anche alcuni ex compagni di scuola di Andrea Sempio e una sua ex ragazza. Al centro dell’attenzione un bigliettino sull’ultimo incontro con la ragazza nel quale il 38enne scrisse: “Si capiva che avesse paura”. Gli amici lo descrivono come “un ragazzo tranquillo, non si arrabbiava mai”. Il racconto della ex di Andrea Sempio e il bigliettino Una ragazza che ha avuto una storia con Andrea Sempio per tre anni è stata sentita “per sommarie informazioni” a luglio. La giovane ha raccontato di averlo conosciuto nel “2014 o 2015” in un locale a Vigevano. “Abbiamo iniziato ad uscire insieme e da lì è nata una relazione sentimentale che è andata avanti per tre anni”, avrebbe detto la ragazza.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Delitto di Garlasco, la ex di Sempio e i compagni di scuola: cosa hanno detto nei verbali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Delitto di Garlasco, riunione romana per Andrea Sempio e i suoi legali Notizie correlate Garlasco, parlano le sorelle Cappa: cosa hanno detto agli investigatori dopo 19 anni, la strategia di SempioLe sorelle Cappa davanti agli investigatori dopo 19 anni Dopo anni di indiscrezioni, ricostruzioni mai confermate e ipotesi rimaste sullo sfondo,... Leggi anche: Delitto di Garlasco, Sempio e Stasi: cosa succede adesso Temi più discussi: Delitto di Garlasco, per i pm 21 elementi utili a provare la colpevolezza di Andrea Sempio; Stasi, la battaglia della revisione per il delitto di Garlasco. La procuratrice: È complicata; Delitto di Garlasco, per la procura Sempio è l’assassino; Garlasco, la difesa di Sempio: Solo una cotta, non un'ossessione. Delitto di Garlasco, Nordio sulla condanna di Stasi: Situazione paradossale #delittodigarlasco x.com Delitto di Garlasco, pm: colpevolezza di Sempio provata da 21 elementiDalle bugie sulle tre telefonate a casa Poggi, fino al Dna: sono molti gli elementi che, per i pm di Pavia, provano che sia Sempio il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. Allo stesso tempo, per ... tg24.sky.it Delitto di Garlasco, per i pm 21 elementi utili a provare la colpevolezza di Andrea SempioSecondo i pm che indagano sul delitto di Garlasco, Andrea Sempio non passò per caso davanti alla villetta dei Poggi il giorno stesso dell'omicidio di Chiara Poggi il 13 agosto del 2007. Per gli inquir ... tg24.sky.it