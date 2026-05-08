La Procura di Pavia ha notificato agli imputati un atto di riapertura dell'inchiesta sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco. La vicenda, chiusa con una condanna, era stata riaperta dopo che nuovi elementi avevano portato a un riesame delle prove. Attualmente, sono in corso le procedure per l'eventuale riascolto di testimoni e l'analisi di ulteriori elementi emersi. La posizione degli imputati è al centro delle attività investigative.

Si riapre il caso del delitto di Chiara Poggi a Garlasco. La Procura di Pavia ha notificato ad Andrea Sempio l’avviso di conclusione delle indagini preliminari e contestualmente ha inviato gli atti alla Procura generale di Milano, “l’atto contestato” al 38enne nel corso dell’interrogatorio del 6 maggio scorso che è “illustrativo e riassuntivo” delle nuove prove raccolte con la riapertura delle “indagini” sul caso, sin dal 2016-2017, per valutare un’istanza di revisione della condanna per Alberto Stasi. Cosa succede adesso, i possibili scenari. Cosa succede adesso, da un punto di vista tecnicamente processuale? Prima la revisione per Stasi e...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Delitto di Garlasco, Sempio e Stasi: cosa succede adesso

Garlasco, i due destini di Sempio e Stasi: cosa succede ora

Notizie correlate

Indagini chiuse su Garlasco, la notifica dei pm di Pavia per Sempio. La discovery e il nuovo processo: cosa succede adesso (anche per Stasi)La Procura di Pavia ha messo il punto alle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, la 26enne uccisa nella sua villetta di Garlasco il 13 agosto 2007.

Delitto di Garlasco, cosa può fare adesso Alberto StasiLa difesa di Stasi, da allora, ha già percorso per ben 3 volte un tentativo di revisione, o meglio di riapertura del caso, che è stato, però, sempre...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Garlasco, Procura chiude indagine su Sempio: 'Ha ucciso Chiara Poggi'; Delitto di Garlasco, la nuova ricostruzione: Sempio uccise Chiara Poggi per un rifiuto; Caso Garlasco, se il tavolo ora è ribaltato: Sempio, Stasi, cosa cambia e la revisione possibile; Garlasco - Il silenzio strategico di Sempio e le domande in stand by dei pm.

Garlasco, Andrea Sempio intercettato e il dettaglio della chiavetta Usb con i video di Chiara PoggiIl dettaglio della chiavetta Usb con i video di Chiara Poggi che accusano Andrea Sempio per il delitto di Garlasco ... virgilio.it

Delitto Garlasco, chiusa inchiesta su Sempio: si va verso il processoLa Procura di Pavia ha chiuso la seconda inchiesta sull’omicidio avvenuto nel 2007 e accusa Andrea Sempio di avere ucciso con odio e crudeltà Chiara Poggi, che aveva rifiutato una sua avance: a 19 a ... tg24.sky.it

La società Groenlandia produrrà una docuserie sul delitto di Garlasco. Ad anticiparlo è Cinemotore. ANSA/PAVIA PRESS/PAOLO TORRES - facebook.com facebook

La svolta nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco: per i pubblici ministeri a uccidere Chiara Poggi sarebbe stato Andrea Sempio, l'attuale indagato. Chiuse le indagini, i difensori ribattono: "È innocente, spiegherà tutto" x.com