Il testo del biglietto buttato nella spazzatura da Andrea Sempio i Pm | Appunti sul delitto di Garlasco

Da fanpage.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un biglietto scritto da Andrea Sempio è stato trovato dai Carabinieri in un sacco della spazzatura lasciato dall'uomo, di 38 anni, lontano da casa. Il documento contiene appunti che i pubblici ministeri collegano al delitto di Garlasco. La scoperta si inserisce nelle indagini in corso e viene considerata un elemento di interesse nel procedimento giudiziario.

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Un biglietto scritto da Andrea Sempio, recuperato dai Carabinieri in un sacco della spazzatura gettato dal 38enne lontano da casa, conterrebbe appunti riconducibili al delitto di Garlasco. È quanto sostengono gli inquirenti: "Si ricollegano a quanto avvenuto il giorno dell’omicidio di Chiara Poggi".🔗 Leggi su Fanpage.it

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