Il testo del biglietto buttato nella spazzatura da Andrea Sempio i Pm | Appunti sul delitto di Garlasco

Un biglietto scritto da Andrea Sempio è stato trovato dai Carabinieri in un sacco della spazzatura lasciato dall'uomo, di 38 anni, lontano da casa. Il documento contiene appunti che i pubblici ministeri collegano al delitto di Garlasco. La scoperta si inserisce nelle indagini in corso e viene considerata un elemento di interesse nel procedimento giudiziario.

Un biglietto scritto da Andrea Sempio, recuperato dai Carabinieri in un sacco della spazzatura gettato dal 38enne lontano da casa, conterrebbe appunti riconducibili al delitto di Garlasco. È quanto sostengono gli inquirenti: "Si ricollegano a quanto avvenuto il giorno dell’omicidio di Chiara Poggi".🔗 Leggi su Fanpage.it

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