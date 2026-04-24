Conto alla rovescia sul delitto di Garlasco | Alberto Stasi fuori dalla scena del crimine?

A Garlasco, in provincia di Pavia, si avvicina la conclusione delle indagini sul delitto di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007. L'unico imputato attualmente coinvolto è Andrea Sempio, che non figura più come concorrente nel caso. Alberto Stasi, che era stato sospettato in passato, non è stato trovato sulla scena del crimine e non è più parte delle accuse. La procura si appresta a chiudere il procedimento senza ulteriori coinvolgimenti.

Garlasco (Pavia), 24 aprile 2026 – Chiusura delle indagini imminente, con il solo Andrea Sempio accusato, non più in concorso, dell' omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007, s enza Alberto Stasi sulla scena del crimine. Sarebbe questo l'oggetto dell’incontro in programma oggi in Procura Generale a Milano voluto dal procuratore di Pavia Fabio Napoleone. Se infatti la conclusione delle indagini porterà alla richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell' indagato Sempio, escludendo il concorso con Stasi, dalla Procura pavese dovrebbe scattare la trasmissione degli atti alla Procura Generale di Milano per procedere con la richiesta di revisione, al Tribunale di Brescia, della sentenza di condanna di Alberto Stasi, già passata in giudicato e pure quasi completamente espiata.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Conto alla rovescia sul delitto di Garlasco: Alberto Stasi fuori dalla scena del crimine? Delitto di Garlasco: la scena del crimine con Enrico Manieri Notizie correlate Garlasco, l’avvocata di Stasi: «Se la consulenza cambia l’ora del delitto, allora Alberto esce dalla scena del crimine»Le ecchimosi e le abrasioni su braccia e gambe di Chiara Poggi, secondo le indiscrezioni sulla consulenza di Cristina Cattaneo, sarebbero i segni di... Garlasco, attesa la chiusura delle indagini: "Stasi fuori dalla scena del crimine"Sul caso Garlasco, è attesa nelle prossime settimane la chiusura della nuova inchiesta pavese, che vede indagato Andrea Sempio. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Caso Garlasco, pm pronti a scoprire le carte su Sempio Stasi fuori dalla scena del crimine; Garlasco, Stasi non era sulla scena del crimine: i pm pronti a scoprire le carte dell'indagine; Alberto Stasi innocente, Andrea Sempio a processo: indagini chiuse e colpi di scena in arrivo, i pm scoprono le carte. Ecco gli scenari; Delitto Garlasco, la difesa Sempio accelera: due nuovi consulenti (segreti) sul caso. Conto alla rovescia sul delitto di Garlasco: Alberto Stasi fuori dalla scena del crimine?Chiusura delle indagini imminente, con il solo Andrea Sempio accusato, non più in concorso, dell'omicidio di Chiara Poggi il 13 agosto 2007. Sarebbe questo l'oggetto dell’incontro in programma oggi in ... ilgiorno.it Caso Garlasco, pm pronti a scoprire le carte su Sempio Stasi fuori dalla scena del crimineTra poche settimane la procura di Pavia chiuderà le nuove indagini sul caso Garlasco. Stasi e la teoria che smentirebbe un suo ruolo nel delitto ... rainews.it Mattino 5. . Alberto Stasi è stato condannato ingiustamente Oggi a Milano il vertice tra PM sul caso #Mattino5 è in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity - facebook.com facebook Garlasco, il Dna che "scagiona" Alberto Stasi e la chiusura delle indagini su Sempio x.com