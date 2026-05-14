Delitto Bakary | i fiori i silenzi i dubbi Tra i vicoli dell?Isola il dolore resta addosso
Nelle strade dell’isola, i fiori sono stati deposti davanti a un tratto di piazza Fontana, mentre alcuni bambini della scuola di città vecchia hanno lasciato biglietti e pensieri in ricordo di Bakary. I silenzi tra i passanti si fanno più intensi, e i dubbi sulla dinamica dei fatti continuano a circolare. La vicenda, ancora avvolta da mistero, ha lasciato un segno profondo tra chi vive in zona.
Ci sono i fiori davanti a quel maledetto pezzetto di piazza Fontana. Anche dei pensieri e dei biglietti per Bakary lasciati dai bambini della scuola di città vecchia. E poi c’è una tensione latente, si avverte. Oggi ci sarà il presidio organizzato da diverse associazioni ma intanto la vita nell’Isola va avanti. Ma la morte di Bakary Sako, il 35enne maliano assassinato dal branco di ragazzini, si annusa, si sente, si appiccica ancora addosso. A qualche metro da quel piccolo altarino c’è il bar dove si è consumato un pezzo dell’aggressione fatale. È aperto, dentro ti serve un ragazzo con la maglia bianca. Non vuole parlare. È il fratello dell’uomo che si è trovato, alle 5 e mezza circa di sabato scorso, dinanzi ad un pestaggio brutale.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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Vedrete che venerdì sera Milo Infante parlerà di questo delitto assurdo, gravissimo. Per un paio di minuti, forse meno, ma ne parlerà. E non è detto che lo faccia con toni deplorevoli. Gentaccia. #BakarySako #Taranto x.com
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