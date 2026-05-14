Delitto Bakary | i fiori i silenzi i dubbi Tra i vicoli dell?Isola il dolore resta addosso

Nelle strade dell’isola, i fiori sono stati deposti davanti a un tratto di piazza Fontana, mentre alcuni bambini della scuola di città vecchia hanno lasciato biglietti e pensieri in ricordo di Bakary. I silenzi tra i passanti si fanno più intensi, e i dubbi sulla dinamica dei fatti continuano a circolare. La vicenda, ancora avvolta da mistero, ha lasciato un segno profondo tra chi vive in zona.

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