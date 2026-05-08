Napoli il Papa e la speranza che rinasce tra i vicoli del dolore | un anno fa la sua elezione

Un anno fa, un Papa ha visitato le città di Pompei e Napoli, suscitando grande attenzione tra i fedeli e non solo. La visita non si è limitata a momenti di preghiera, ma ha coinvolto anche incontri con le comunità locali e varie iniziative pubbliche. La presenza del Papa ha portato un segnale di vicinanza e speranza in territori spesso segnati da difficoltà e sofferenza.

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