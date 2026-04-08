Centrale del tennis i Cinquestelle rivendicano il progetto di rigenerazione | Iniziato tutto nel 2019 altro che ' città dei no'

La questione della centrale del tennis a Roma ha attirato l'attenzione politica, con i rappresentanti del Movimento 5 Stelle che affermano di aver avviato un progetto di rigenerazione nel 2019, contestando le accuse di opposizione. La discussione si inserisce nel più ampio dibattito sulla gestione degli impianti sportivi e sulla pianificazione degli eventi nella capitale, dove le tensioni tra il Movimento e il Partito Democratico sono frequenti.

Quando si parla di sport a Roma, soprattutto di impiantistica e grandi eventi, lo scontro tra Cinque Stelle e Pd è sempre dietro l'angolo. Ed ecco che l'approvazione del progetto di rigenerazione e ampliamento del centrale del Foro Italico, proposto da Sport e Salute, diventa terreno di conflitto. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Nel curriculum dei direttori creativi di Marni, Gucci, Versace e Prada ci sono scuole del Belgio. Non è un caso: tutto è iniziato con gli Antwerp Six.C’è un minimo comune denominatore che lega Dries van Noten, Martin Margiela, Demna, Raf Simons, Matthieu Blazy e molti altri.

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Al Foro Italico una nuova arena coperta per sport e concerti: il Centrale del tennis avrà 12.500 postiIl Foro Italico avrà un nuovo Centrale, moderno, spazioso e coperto. La Giunta di Roma Capitale ha, infatti, approvato la proposta di delibera per la riqualificazione architettonica e funzionale dello ... fanpage.it

Foro Italico, restyling del Centrale dopo gli Internazionali di tennis: più eventi e capienza ampliataDopo gli Internazionali 2026 il Foro Italico cambia: restyling del Centrale, più posti e nuovi eventi per uno spazio moderno e versatile. msn.com

Incontro tra Wang Yi e la Principessa thailandese Sirindhorn L'8 aprile a Beijing, Wang Yi, membro dell'Ufficio Politico del Comitato Centrale del PCC e ministro cinese degli Esteri, ha avuto un incontro con la Principessa thailandese Sirindhorn. Durante l’inco - facebook.com facebook

AQUA VITAE alla Centrale del Mallero: un pomeriggio di confronto tra esperti e cittadini su energia, gestione delle dighe e neve. Scopri di più: zurl.co/xdsrV @LaStatale @enelgreenpower @arpalombardia @UnimiInnova x.com