Delegazione femminile Pd visita il Sant' Anna | Sistema sbilanciato sulle esigenze della popolazione maschile
Una delegazione femminile del Partito Democratico ha visitato il complesso penitenziario Sant’Anna, evidenziando che il sistema carcerario dell’Emilia-Romagna presenta uno squilibrio tra le esigenze della popolazione maschile e quella femminile. Le rappresentanti hanno osservato come le strutture e i servizi siano maggiormente orientati agli uomini, lasciando le donne in una condizione di svantaggio sia sotto l’aspetto organizzativo che strutturale. La visita si inserisce in un quadro di analisi delle differenze di trattamento tra i generi all’interno del sistema penitenziario regionale.
Il sistema carcerario emiliano-romagnolo continua a relegare la popolazione femminile in una condizione di forte svantaggio strutturale e organizzativo. È quanto emergerebbe dalle recenti visite ispettive condotte nelle sezioni femminili degli istituti penitenziari di Bologna, Modena e Reggio. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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