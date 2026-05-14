Delegazione femminile Pd visita il Sant' Anna | Sistema sbilanciato sulle esigenze della popolazione maschile

Una delegazione femminile del Partito Democratico ha visitato il complesso penitenziario Sant’Anna, evidenziando che il sistema carcerario dell’Emilia-Romagna presenta uno squilibrio tra le esigenze della popolazione maschile e quella femminile. Le rappresentanti hanno osservato come le strutture e i servizi siano maggiormente orientati agli uomini, lasciando le donne in una condizione di svantaggio sia sotto l’aspetto organizzativo che strutturale. La visita si inserisce in un quadro di analisi delle differenze di trattamento tra i generi all’interno del sistema penitenziario regionale.

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