Il governo ha rifiutato la richiesta del Comune di Modena di visitare il carcere Sant’Anna. La decisione è stata comunicata dopo un’istruttoria sulla documentazione presentata dai consiglieri comunali. Secondo le fonti ufficiali, nel progetto non sono stati inseriti alcuni dettagli tecnici richiesti, che hanno portato alla bocciatura della proposta. La questione riguarda soprattutto aspetti legati alle modalità di accesso e alla sicurezza della visita.

? Cosa scoprirai Perché il governo ha respinto la proposta del Comune di Modena?. Quali dettagli tecnici mancano nel progetto presentato dai consiglieri?. Chi sono i politici che contestano la decisione del Ministero?. Come può il Comune evitare l'isolamento del carcere Sant’Anna?.? In Breve La richiesta presentata nel dicembre 2025 prevedeva l'ingresso di 59 persone esterne.. Il diniego definitivo del Dipartimento è stato comunicato ufficialmente il 13 gennaio.. I consiglieri PD Stefano Vaccari e Maria Cecilia Guerra contestano la vaghezza del progetto.. L'assessora Alessandra Camporota punta a ridurre l'isolamento del carcere Sant’Anna.....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carcere Sant’Anna: il governo boccia la visita del Comune di Modena

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