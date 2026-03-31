Ex Stallette al Sant' Anna il sindaco Conti | Scelta per dare opportunità ai giovani e rafforzare il sistema universitario

Il Comune di Pisa ha trasferito alla Scuola Superiore Sant'Anna il complesso immobiliare conosciuto come Ex Stallette, situato in via Nicola Pisano 15. La cessione, del valore di circa 2,66 milioni di euro, è stata annunciata dal sindaco, che ha spiegato come questa operazione sia finalizzata a offrire opportunità ai giovani e a rafforzare il sistema universitario locale.

Il Comune di Pisa cede alla Scuola Superiore Sant'Anna il complesso immobiliare 'Ex Stallette', situato in via Nicola Pisano 15, per un valore di 2 milioni e 660mila euro. Il complesso, "di rilevante valore storico-artistico e riconosciuto come bene di interesse culturale, sarà destinato ad attività di formazione e sviluppo accademico", spiega l'amministrazione comunale in una nota di oggi, 31 marzo. La stipula dell'atto di compravendita, alla presenza del notaio, è prevista nel pomeriggio presso la sede della Scuola Sant'Anna, a Palazzo Pilo Boyl, e arriva "a conclusione di un lungo percorso amministrativo". "Con questa operazione facciamo una scelta chiara - dichiara il sindaco di Pisa, Michele Conti - mettere il patrimonio pubblico al servizio dello sviluppo della città. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Articoli correlati Scuola Superiore Sant’Anna a Fiera Didacta, Busnelli: “Percorso universitario d’eccellenza a doppio titolo per ragazzi di talento” [VIDEO]Chiara Busnelli, responsabile della formazione universitaria della Scuola Superiore Sant’Anna, ai microfoni di Orizzonte Scuola, descrive... Leggi anche: Bcp accanto ai giovani della Sanità, la musica diventa occasione di futuro: concerti a Sant’Anna dei Lombardi Una selezione di notizie su Ex Stallette al Sant'Anna il sindaco... Discussioni sull' argomento Patrimonio: il Comune di Pisa cede alla Scuola Sant’Anna le Ex Stallette per 2,6 milioni di euro. Comune Pisa cede alla S.Anna le ex Stallette, nascerà nuovo polo didatticoIl Comune di Pisa cede alla Scuola Superiore Sant'Anna il complesso immobiliare Ex Stallette per un valore di 2 milioni e 660 mila euro. (ANSA) ... ansa.it Scuola Superiore Sant’Anna a Fiera Didacta, Busnelli: Percorso universitario d’eccellenza a doppio titolo per ragazzi di talento [VIDEO]Chiara Busnelli, responsabile della formazione universitaria della Scuola Superiore Sant’Anna, ai microfoni di Orizzonte Scuola, descrive l’istituzione come una realtà universitaria particolare, che o ... orizzontescuola.it