Degustazioni feste private e lezioni di yoga | il castello di Muggia spalanca le sue porte

Quest'estate il castello di Muggia aprirà le sue porte per una serie di eventi organizzati dalla società Culture Arti e Saperi Srl. Tra le iniziative previste ci sono degustazioni, feste private e lezioni di yoga, tutte già annunciate e pronte a partire. La programmazione potrebbe ampliarsi con ulteriori eventi nei prossimi mesi, offrendo alla comunità occasioni di incontro e intrattenimento in un contesto storico. La stagione rappresenta la prima estate con queste attività nel castello.

Sarà la prima estate al castello di Muggia con la Culture Arti e Saperi Srl, che presenta le iniziative già programmate, alle quali potranno aggiungersi ulteriori eventi nei prossimi mesi. Al via anche una collaborazione con PromoTurismoFVG per l’iniziativa “Borghi del Fvg”. “Al momento abbiamo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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