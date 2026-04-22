Il Castello apre le sue porte | aperture straordinarie per 25 aprile e primo maggio

In occasione del 25 aprile e del 1° maggio, il Castello sarà aperto al pubblico grazie a un'iniziativa dell'Associazione Le Colonne in collaborazione con il Comune di Carovigno. Le aperture straordinarie sono previste dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 19:30, permettendo ai visitatori di accedere alle strutture in questi giorni di celebrazione.

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