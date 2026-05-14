Nell’area della stazione ferroviaria di Casalpusterlengo, si intensificano i controlli nel pomeriggio per contrastare il degrado e l’attività di spaccio. Le autorità hanno annunciato un aumento delle verifiche e una presenza più costante delle forze dell’ordine, in risposta alle segnalazioni di problemi legati alla sicurezza pubblica. La zona è ora sotto una sorveglianza rafforzata per garantire maggiore ordine e sicurezza ai cittadini.

Casalpusterlengo (Lodi), 14 maggio 2026 – Nuovo giro di vite contro il degrado e la microcriminalità nell’area della stazione ferroviaria. La Giunta comunale di Casalpusterlengo ha approvato ufficialmente il progetto “Stazione Ferroviaria Sicura 2026”, un piano di sorveglianza speciale che vedrà gli agenti della Polizia Locale impegnati in servizi straordinari di controllo del territorio fino alla fine dell’anno. La decisione nasce dalla necessità di rispondere alle crescenti segnalazioni di insicurezza in uno degli snodi ferroviari più importanti del Lodigiano. Degrado e rischi nell'area ferroviaria. L’area è stata identificata come un punto sensibile per fenomeni di degrado urbano, consumo di stupefacenti e furti di biciclette, alimentando una percezione di pericolo tra i numerosi pendolari che ogni giorno transitano per lo scalo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Degrado e spaccio, giro di vite, più controlli nel pomeriggio: stazione sorvegliata speciale

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