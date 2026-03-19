Carnate e sicurezza in stazione giro di vite su spaccio e microcriminalità | controllate 350 persone

Nella stazione di Carnate, in Monza e Brianza, sono stati effettuati controlli su oltre 350 persone negli ultimi giorni. La Questura di Monza ha intensificato le verifiche per contrastare lo spaccio e i comportamenti di microcriminalità nell’area. Le operazioni sono state condotte da agenti della polizia che hanno fermato numerosi individui nel tentativo di garantire maggiore sicurezza.

Carnate (Monza e Brianza), 19 marzo 2026 – Oltre 350 persone controllate in pochi giorni. La Questura di polizia di Monza ha deciso di battere duro sulla stazione ferroviaria di Carnate, teatro di spaccio ed episodi di microcriminalità. Controlli intensivi nella stazione di Carnate Nella giornata del 17 marzo infatti ha effettuato un nuovo servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Carnate, con un’attenzione particolare rivolta all’area della stazione ferroviaria appunto e alle principali vie di accesso al centro abitato. Interventi straordinari di marzo Si tratta del terzo intervento straordinario messo in campo nel... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Carnate e sicurezza in stazione, giro di vite su spaccio e microcriminalità: controllate 350 persone Articoli correlati Blitz interforze contro microcriminalità e spaccio: decine di persone controllate, 8 espulsiDa giovedì mattina fino a ieri sera, la stazione ferroviaria di Brescia e le zone limitrofe hanno visto un massiccio dispiegamento di forze... Illegalità e spaccio a Tor Bella Monaca, il giro di vite: 4 arrestiRoma, 13 marzo 2026 – Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio dei Carabinieri della Compagnia di Frascati nel quartiere di Tor... Approfondimenti e contenuti su Carnate e sicurezza in stazione giro di... Temi più discussi: Controlli della polizia nelle stazioni di Monza e Carnate: identificate 200 persone; Polizia tra Monza e Carnate: identificate quasi 200 persone, droga e irregolarità sanitarie; Maxi operazione alla Stazione, Corbetta (Lega) esulta: Bene i maggiori controlli; Più parcheggi gratis alle stazioni per i pendolari. Stazione sotto stretta sorveglianza: controlli a tappeto a Carnate, scatta una denunciaCARNATE – Controlli serrati, presenza visibile e presidio costante delle aree più sensibili. Prosegue senza sosta il piano straordinario di sicurezza messo in campo dalla Polizia di Stato nel ... mbnews.it Sicurezza alla stazione di Carnate: Corbetta (Lega) incontra prefetto e questoreCARNATE – Il tema della sicurezza e del decoro urbano torna prepotentemente al centro del dibattito politico in Brianza, con un focus ... monzaindiretta.it UNDER 12 - COPPA | 6° giornata Pro Victoria Celeste – Assilife Alpha Volley Carnate 0-3 Ottima prestazione delle nostre Under 12, che conquistano una bella vittoria in trasferta sul campo della Pro Victoria Celeste. La partita inizia con una partenza scoppiett - facebook.com facebook