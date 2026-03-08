Nei primi due mesi dell’anno, la Polizia Locale ha effettuato 20 controlli sui mezzi pesanti, concentrandosi sull’attività degli autotrasportatori. Le operazioni di verifica sono state svolte per garantire il rispetto delle norme e la sicurezza sulle strade. Non sono stati segnalati incidenti o irregolarità specifiche, ma l’intensificazione dei controlli fa parte di un piano di sorveglianza più ampio.

Giro di vite nei confronti degli autotrasportatori, con 20 controlli effettuati da parte della Polizia Locale solo nei primi due mesi di quest’anno. Detto che da giugno ad oggi i servizi dedicati alla verifica dello stato di manutenzione dei tanti automezzi pesanti che circolano sulle strade cittadine, resta da aggiungere come l’intensificarsi delle attività degli agenti abbia prodotto, dallo scorso giugno ad oggi, ben 75 servizi, concentrati su principali snodi viari del territorio. Gli agenti hanno operato con presidi sistematici in via Pedemontana, via Regina Pacis, via Radici in Piano e via Emilia Romagna. Queste arterie, caratterizzate da un elevato flusso di mezzi pesanti, sono state oggetto di controlli frequenti per prevenire situazioni di rischio legate alla circolazione di veicoli non idonei o alla stanchezza dei conducenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Più controlli e giro di vite sui mezzi pesanti

Controlli della Polizia Locale sui mezzi pesanti, 17 le violazioni accertateLa Polizia Locale di Ravenna ha intensificato i controlli sui mezzi pesanti in transito e in sosta, con particolare attenzione alle aree...

Sicurezza, giro di vite per le feste. Più controlli nel centro storicoUn giro di vite sulla sicurezza è stato annunciato per quanto riguarda il centro storico, con una serie di controlli della polizia locale per tutto...

The Starship Version 3 Flight Is Closer Than You Think

Altri aggiornamenti su Più controlli e giro di vite sui mezzi....

Temi più discussi: Più controlli e giro di vite sui mezzi pesanti; Casa, anagrafe dei proprietari e più controlli su Superbonus: cosa sapere; Una ferita nazionale | Lo scandalo del metanolo ha fatto la fortuna del vino italiano; Giro di cellulari e droga in carcere, è stretta sui controlli nelle celle.

Casa, anagrafe dei proprietari e più controlli su Superbonus: cosa sapereIl ministero dell’Economia studia un censimento fiscale dettagliato e una stretta sui controlli per contrastare l’evasione immobiliare e ottimizzare i rimborsi fiscali Giro di vite sul mattone: il min ... tg24.sky.it

Sicurezza, Piantedosi convoca il Comitato: più controlli e misure anti-terrorismoDopo il vertice al Viminale con forze di polizia e intelligence, innalzato il livello di vigilanza su obiettivi sensibili, manifestazioni e grandi eventi. Tajani: task force al lavoro per assistere gl ... rainews.it

Proseguono i controlli del Nucleo della Polizia Metropolitana nei pressi della Stazione Termini di Roma, recentemente potenziata con un nuovo presidio: 5 gli arresti per furto e spaccio in poche ore. Gli interventi si sono concentrati sia nelle banchine sotterran - facebook.com facebook

Proseguono i controlli del Nucleo della Polizia Metropolitana nei pressi della Stazione Termini di Roma, recentemente potenziata con un nuovo presidio: 5 gli arresti per furto e spaccio in poche ore. Gli interventi si sono concentrati sia nelle banchine sotterran x.com