Schiamazzi notturni in piazza Cavour residenti esasperati chiamano la polizia | identificato un gruppo di giovani

Nella tarda serata di ieri, intorno alle 23.45, la polizia è intervenuta in piazza Cavour dopo numerose segnalazioni di residenti che lamentavano schiamazzi e disturbi della quiete pubblica. Le forze dell’ordine hanno identificato un gruppo di giovani coinvolti in comportamenti rumorosi, che avevano causato disagio tra gli abitanti della zona. L’intervento si è reso necessario per ripristinare la calma e garantire la sicurezza dei presenti.

Intervento della Polizia nella tarda serata di ieri, intorno alle 23.45, nei pressi di piazza Cavour, dove era stata segnalata la presenza di un gruppo di ragazzi intenti a disturbare la quiete pubblica. Sul posto sono arrivati gli agenti della Squadra Volanti, allertati dopo la chiamata di.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Notizie correlate

Musica fino a tardi e residenti esasperati, chiusa una discoteca. La replica: "Ingiusto, faremo una festa in piazza"Dopo mesi di esposti dei residenti per le feste "infinite", scatta il sequestro preventivo per il locale di via Merano: i gestori non ci stanno e...

Via Cavour, tensione davanti a un pub: gruppo di giovani cerca lo scontro con i buttafuoriNon passa weekend che non vengano segnalati episodi di violenza e risse, soprattutto vicino a pub a discoteche del centro.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Troppo rumore in piazza Vacciuoli a Savona, una residente denuncia: in arrivo l’ordinanza del Comune; Sparatorie e risse, il buio infinto di Sesto. La giunta si assuma la responsabilità; La 'zona rossa' di Como tra risse, urla e paura: lettera aperta al sindaco. Vi spiego la quotidianità in piazza San Rocco; Belvedere riaperto ma i residenti denunciano: Sosta selvaggia e circolazione fuori controllo.

Turbigo, petardi e schiamazzi in piazza: un denunciatoTurbigo (Milano), 19 dicembre 2025 – Hanno anticipato il Capodanno, esplodendo petardi e trasformando una piazza del paese in un luogo dedicato a schiamazzi e urla. Almeno fino a quando non è ... ilgiorno.it

Alcol ai minori, caos in strada e schiamazzi notturni, chiusi sei locali della movida romana e sanzioni per 400mila euroAlcol ai minori, rivenduto a basso prezzo, e schiamazzi per tutta la notte. Nel mirino della Questura ancora una volta i locali a viale Ippocrate, zona di Roma cuore della movida, a due passi da ... leggo.it

Una donna di 37 anni è stata arrestata a Carbonia dopo aver aggredito i Carabinieri con una bottiglia di vetro durante un controllo per schiamazzi notturni. - facebook.com facebook