Frosinone perdita d’acqua e degrado in via Brighindi | residenti esasperati video

A Frosinone, in via Brighindi, si è verificata una perdita d’acqua che rimane attiva 24 ore su 24, creando un rigagnolo lungo la strada. I residenti sono esasperati per la situazione di degrado che si è venuta a creare, con l’acqua che scorre costantemente sull’asfalto. È stato registrato un video che documenta il persistente problema.

Da giorni un guasto alla rete idrica provoca uno spreco continuo, mentre l’erba alta e la mancanza di interventi aumentano il malcontento. I cittadini: “Paghiamo bollette altissime, ma qui è tutto abbandonato” Una perdita d’acqua continua, visibile giorno e notte, che scorre lungo l’asfalto trasformandosi in un vero e proprio rigagnolo. La segnalazione arriva da via Francesco Brighindi dove alcuni residenti hanno documentato con un video una situazione che va avanti da giorni senza alcun intervento. L’acqua fuoriesce ininterrottamente dalla sede stradale, alimentando non solo uno spreco evidente ma anche disagi per la circolazione e per chi vive nella zona. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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