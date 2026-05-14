Decreto fiscale rottamazione anche per le multe stradali Si attenua la stretta sui compensi ai professionisti che hanno irregolarità fiscali

Il decreto fiscale introduce la possibilità di rottamare anche le multe stradali, offrendo un’opportunità di definizione agevolata per chi ha infrazioni pendenti. Viene inoltre prevista una riduzione delle restrizioni sui compensi ai professionisti con irregolarità fiscali, mentre si segnalano benefici fiscali per le aziende coinvolte nell’America’s Cup di Napoli programmata per il prossimo anno. Infine, è stato diffuso un avviso riguardante l’aumento dei prezzi dei carburanti, che potrebbe influenzare i consumatori e i settori collegati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Rottamazione anche per le multe stradali, agevolazioni fiscali per le aziende coinvolte nell’ America’s Cup di Napoli del prossimo anno e un alert sull’aumento dei prezzi dei carburanti. Mentre non trova spazio lo stop al telemarketing per le Tlc, derubricato a ordine del giorno. Il decreto Fisco incassa il primo sì al Senato con la fiducia e si avvia verso il via libera definitivo della Camera entro il 26 maggio. Il provvedimento rende tra l’altro ammissibili alla disciplina dell’ iperammortamento anche gli investimenti in beni strumentali prodotti al di fuori dei Paesi dell’Unione europea e rinvia al primi luglio la tassa da due euro sui piccoli pacchi extra-Ue. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Decreto fiscale, rottamazione anche per le multe stradali. Si attenua la stretta sui compensi ai professionisti che hanno irregolarità fiscali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Rottamazione quinquies, scatta estensione a Imu, multe e cartelle dei Comuni: le novità nel decreto FiscaleCon il decreto fiscale la rottamazione quinques delle cartelle viene estesa anche alle Regioni e agli enti locali. Rottamazione cartelle estesa a Tari, Imu e multe stradali: riapertura termini e platea allargata nel dl fiscaleCon un emendamento al decreto fiscale si potrebbe aprire una nuova sanatoria fiscale, includendo anche IMU, TARI e multe stradali, tributi locali... Temi più discussi: Dl Fiscale: rottamazione estesa ad enti locali, alle multe solo per interessi e aggio; Dall’Imu alle multe stradali: rottamazione quinquies anche per le cartelle dei Comuni; Rottamazione quinquies, la Lega spinge per allargarla; Rottamazione cartelle 2026 estesa a IMU, TARI e multe: cosa cambia per i contribuenti. Approvato il Decreto Fiscale 2026: novità su concordato biennale, rottamazione quinquies, compensazioni, incentivi alle imprese, IVA e sanzioni POS. Maggiore flessibilità e nuove soglie per partite IVA e lavoratori. Scopri tutti i dettagli! 2lnk.io/c6e3p x.com Rottamazione quinquies, scatta estensione a Imu, multe e cartelle dei Comuni: le novità nel decreto FiscaleCon il decreto fiscale la rottamazione quinques delle cartelle viene estesa anche alle Regioni e agli enti locali ... fanpage.it Conversione Decreto Fiscale: novità su CPB, rottamazione, cassa e posIl decreto fiscale in fase di conversione in legge porta emendamenti tra questi la proroga per l'adesione al CPB entro il 31 ottobre ... fiscoetasse.com