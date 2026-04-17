Cremona scontro sui fondi per la liuteria | 40mila euro in video

A Cremona si è acceso un dibattito sulla gestione di 40mila euro destinati alla liuteria, dopo le dichiarazioni del sindaco sulla questione. La discussione si è incentrata sulle osservazioni di un consigliere comunale riguardo all’impiego dei fondi regionali, con risposte ufficiali fornite dall’amministrazione comunale. Le polemiche sono state sollevate nel corso di un’assemblea pubblica, con interventi di vari rappresentanti locali.

Il dibattito sulla gestione dei finanziamenti regionali destinati alla tutela della liuteria a Cremona ha subito un’accelerazione dopo le recenti dichiarazioni del sindaco Andrea Virgilio, che ha risposto alle osservazioni di Giorgio Grisales riguardo l’utilizzo delle risorse. Al centro della controversia si trovano circa 100mila euro stanziati per il Consorzio Liutai, di cui una quota pari a 40mila euro è stata già impiegata per la produzione di contenuti video e materiali informativi promozionali. Gestione delle risorse e divergenze sul metodo istituzionale. La questione non riguarda l’opportunità stessa della legge regionale, che Andrea Virgilio definisce una chance straordinaria per il settore, bensì le modalità con cui tali fondi vengono amministrati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cremona, scontro sui fondi per la liuteria: 40mila euro in video Notizie correlate Cremona, scontro sui fondi per la liuteria: interrogazione al ComuneIl Consiglio Comunale di Cremona si prepara a una sessione decisiva lunedì pomeriggio, quando il tema della liuteria sarà al centro del dibattito . Ricercato per una rapina da 40mila euro a Cremona, arrestato a Gravellona ToceRicercato per una rapina commessa a ottobre a Cremona, è stato arrestato lunedì 23 febbraio a Gravellona Toce. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Liuteria, si acuisce lo scontro. Grisales: Liutai esclusi dalle iniziative del Comune; Cremona scontro sui fondi per la liuteria | interrogazione al Comune. Fondi Legge Liuteria, Virgilio replica a Grisales: Nessuno scontro sulla legge, ma serve condivisioneNon si placa il dibattito sull’utilizzo dei fondi derivanti dalla legge regionale per la tutela della liuteria. Al centro ... cremonaoggi.it Scontro sui fondi regionali: Pochi. No, cifra recordFra chi punta il dito sul ’taglio di risorse’ e chi replica parlando di ’investimento senza precedenti’, il balletto di cifre apre lo scontro frontale sul tema del trasporto pubblico. A infiammare la ... lanazione.it Ultimi biglietti per domani sera a Cremona! https://www.ticketone.it/event/paolo-ruffini-il-babysitter-teatro-infinity-1-20361229/ facebook Vanoli Cremona riparte dai giovani: presentato il T’Amo Camp by LV Experience x.com