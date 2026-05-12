Più potere ai Quartieri il decentramento nel programma dei candidati sindaco

Da messinatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel dibattito politico locale, uno dei temi principali riguarda il rafforzamento delle amministrazioni di quartiere. I candidati sindaco propongono spesso un maggiore decentramento, ma molte iniziative in questo settore restano incomplete. Tra i progetti avviati e mai conclusi si trovano sia opere pubbliche che interventi per il potenziamento delle circoscrizioni, un elemento che riguarda aspetti amministrativi e di rappresentanza territoriale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si scrive decentramento amministrativo, si legge incompiuta. Perché tra le opere mai portate a termine a Messina non ci sono solo infrastrutture ed edifici ma anche l'immateriale (ma per questo non meno importante) potenziamento delle circoscrizioni. Un evergreen nelle campagne elettorale degli.🔗 Leggi su Messinatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Basile avvia il tour delle Municipalità, presentazione candidati e focus su decentramento e servizi nei quartieriPrima tappa a Piazza San Vincenzo con il candidato Renato Coletta: in programma incontri in tutte le sette circoscrizioni fino al 9 aprile tra...

Leggi anche: Fiera 2.0, decentramento e città dei parchi: Scurria anticipa alcuni punti del suo programma

Argomenti più discussi: Milano da 15 minuti: la classifica definitiva dei quartieri per servizi, aria e verde. Chi vince e chi (per ora) perde; Napoli, Jovanotti presenta il suo libro ai Quartieri spagnoli: evento da Foqus; Milano non è in vendita. È già venduta.; Range Rover completa la serie delle edizioni esclusive ispirate a Londra.

Più poteri ai Quartieri, rebus fondi. Delibera lumaca, l’opposizione punge: Slogan e zero risorse nel bilancioÈ imminente dal 5 novembre scorso, ma la delibera sul decentramento amministrativo annunciata dalla sindaca Sara Funaro ancora non è pronta. E allora giù con gli attacchi delle opposizioni alla ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web