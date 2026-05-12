Più potere ai Quartieri il decentramento nel programma dei candidati sindaco

Nel dibattito politico locale, uno dei temi principali riguarda il rafforzamento delle amministrazioni di quartiere. I candidati sindaco propongono spesso un maggiore decentramento, ma molte iniziative in questo settore restano incomplete. Tra i progetti avviati e mai conclusi si trovano sia opere pubbliche che interventi per il potenziamento delle circoscrizioni, un elemento che riguarda aspetti amministrativi e di rappresentanza territoriale.

Si scrive decentramento amministrativo, si legge incompiuta. Perché tra le opere mai portate a termine a Messina non ci sono solo infrastrutture ed edifici ma anche l'immateriale (ma per questo non meno importante) potenziamento delle circoscrizioni. Un evergreen nelle campagne elettorale degli.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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