Il 16 maggio il nuovo negozio Decathlon di Napoli, situato in Galleria Garibaldi, aprirà le sue porte al pubblico. Per l’occasione, sarà presente come ospite d’onore l’ex calciatore José María Callejón. La giornata prevede diverse iniziative e momenti di incontro con i clienti, con la presenza del personaggio noto nel panorama sportivo. L'apertura si inserisce in un calendario di eventi dedicati alla comunità locale.

Decathlon Napoli: il 16 maggio José María Callejón sarà ospite speciale nel nuovo store di Galleria Garibaldi. Il programma completo dell’inaugurazione. La festa per il nuovo store Decathlon in Galleria Garibaldi non si esaurisce con il taglio del nastro, ma prosegue con un appuntamento imperdibile per tutti i tifosi e gli appassionati di sport. Dopo l’inaugurazione ufficiale del 14 maggio, il punto vendita diventerà il palcoscenico di un incontro d’eccezione: sabato 16 maggio, l’ex fuoriclasse azzurro José María Callejón sarà presente all’interno del negozio per incontrare il pubblico. La scelta di coinvolgere lo spagnolo sottolinea la volontà del brand di integrarsi profondamente con il sentimento sportivo della città, celebrando un legame che va oltre la semplice vendita di attrezzature.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Decathlon: José María Callejón ospite d’onore per il weekend di apertura a Napoli

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