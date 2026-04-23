Maria Grazia Calandrone ospite d’onore di Poetami il concorso letterario di Miglianico

A Miglianico si tiene la sesta edizione di Poetami, un concorso letterario organizzato dalla scuola Macondo di Pescara, diretta dalla dottoressa Elisa Quinto, con il supporto della pro loco locale e il contributo del comune. Tra gli ospiti d’onore figura Maria Grazia Calandrone. La manifestazione si svolge nel centro del paese e coinvolge partecipanti di diverse età, con premi e reading finali.

Torna la sesta edizione di Poetami, prestigioso concorso letterario, che si svolge a Miglianico ed è organizzato dalla scuola Macondo di Pescara, diretta dalla dottoressa Elisa Quinto, in collaborazione con la pro loco di Miglianico, con il contributo del comune. La manifestazione gode, inoltre.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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