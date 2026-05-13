Apre nuovo store Decathlon in Galleria Garibaldi a Napoli il primo in Italia pensato per il centro città
È stato inaugurato un nuovo punto vendita Decathlon nel cuore di Napoli, situato all’interno della Galleria Garibaldi. Si tratta del primo negozio in Italia progettato specificamente per il centro città, con l’obiettivo di offrire prodotti sportivi facilmente accessibili ai residenti e ai visitatori. La nuova apertura si inserisce nel quadro delle strategie dell’azienda per ampliare la presenza nelle aree urbane e favorire la pratica sportiva tra le persone.
(Adnkronos) – Lo sport come strumento di inclusione, accessibilità e partecipazione. È questo il tema della tavola rotonda del 13 maggio alle ore 17 alla Galleria Garibaldi, Garibaldi – nella stazione di Napoli Centrale – con la partecipazione di Angela Procida, atleta paralimpica, Emanuela Ferrante, Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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