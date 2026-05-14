Debutta Viaticus – Il Festival dei Piccoli Turismi Massa Martana promuove il suo patrimonio culturale

A Massa Martana prende il via “Viaticus – Il Festival dei Piccoli Turismi”, il primo evento in Italia dedicato alla promozione del turismo di prossimità. La manifestazione si concentra sulla comunicazione e sulla valorizzazione delle identità locali, con l’obiettivo di rafforzare i legami tra le comunità e sostenere l’economia dei territori più piccoli. La kermesse si svolge nel centro storico del paese e coinvolge diversi attori locali.

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Fa il suo debutto a Massa Martana “Viaticus – Il Festival dei Piccoli Turismi“, primo esempio a livello nazionale di festival interamente dedicato alla comunicazione "per costruire comunità, valorizzare identità collettiva, generare economia reale nei piccoli territori". Così si è spiegato ieri a Palazzo Donini, nella presentazione (nella foto) della prima edizione che si terrà da domenica 24 a martedì 26 maggio, grazie al progetto Pnrr ‘Massa Martana, il borgo del dire e del fare’, finanziato dal Ministero della Cultura. "Viaticus è la visione di un territorio che sceglie di raccontarsi in maniera nuova, autentica e contemporanea – hanno detto il sindaco Francesco Federici e l’assessora Chiara Titani –.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Debutta “Viaticus – Il Festival dei Piccoli Turismi“. Massa Martana promuove il suo patrimonio culturale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Giffoni Film Festival: l'Archivio storico diventa ufficialmente patrimonio culturaleOltre cinquant’anni di storia, incontri, visioni e formazione diventano ufficialmente patrimonio culturale. Massa Martana: gli studenti si raccontano con la mostra Mastri Fotai? Cosa scoprirai Come hanno trasformato la fotografia in uno strumento di indagine sociale? Cosa hanno scoperto gli studenti sulla differenza tra... Temi più discussi: A Massa Martana debutta VIATICUS – Il Festival dei Piccoli Turismi (24–26 maggio 2026); VIATICUS a Massa Martana: il Festival dei Piccoli Turismi (24-26 maggio; Veneto Gravel ha compiuto dieci anni, noi c’eravamo. Massa: Viaticus, il Festival dei piccoli turismiTre giorni (dal 24 al 26 maggio) di esperienze nella natura, tra formazione, networking e narrazione territoriale per tracciare nuove rotte della comunicazione turistica dei borghi ... iltamtam.it VIATICUS 2026: a Massa Martana il festival dedicato alla comunicazione dei piccoli turismiDal 24 al 26 maggio, a Massa Martana (PG), debutta VIATICUS 2026, festival dedicato alla comunicazione dei piccoli turismi. Programma, ospiti, degustazioni e incontri. gazzettadelgusto.it