? Cosa scoprirai Come hanno trasformato la fotografia in uno strumento di indagine sociale?. Cosa hanno scoperto gli studenti sulla differenza tra realtà e filtri?. Chi ha permesso ai ragazzi di allestire la mostra in piazza?. Perché gli scatti degli studenti cercano la verità oltre i social?.? In Breve Trenta ore di laboratorio coordinate dalle esperte Roberta Paolucci e Sara Menestò.. Finanziamenti ottenuti tramite il bando del Programma Nazionale PN Scuola e competenze 2021-2027.. Spazio espositivo messo a disposizione da Andrea e Anna Paolucci in Piazza Umberto I.. Studenti delle classi II A e II B gestiscono logistica e comunicazione dell'evento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Massa Martana: gli studenti si raccontano con la mostra Mastri Fotai

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