A Firenze, il 13 maggio 2026, Debora Villa si presenta con lo spettacolo ComedyDeb, scritto insieme ad Andrea Sambucco e distribuito da Produzioni Timide. La performer porta sul palco un nuovo show, che vede la collaborazione di Sambucco. La data segna l'inizio di questa tournée nella città toscana.

Firenze, 13 maggio 2026 - Debora Villa arriva a Firenze con ComedyDeb, il nuovo spettacolo scritto insieme ad Andrea Sambucco e distribuito da Produzioni Timide. L’appuntamento è il 16 maggio al Teatro Puccini. Una piattaforma streaming dell’anima, un catalogo surreale sospeso tra Netflix e l’aldilà, dove la vita dell’artista milanese si trasforma in una serie tv fatta di episodi imprevedibili, salti temporali, personaggi memorabili e domande esistenziali. Con ComedyDeb, Debora Villa porta in scena uno spettacolo nuovo, sorprendente e libero, capace di alternare comicità e introspezione in un continuo cambio di registro: dalla commedia alla tragedia, dal documentario alla telenovela.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, Debora Villa in scena con lo spettacolo ComedyDeb

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Firenze, Tricarico in scena con lo spettacolo ‘W L'Italia’Firenze, 4 maggio 2026 - Uno sguardo rinnovato e allo stesso tempo tipicamente suo, ironico, stupito, critico ma mai banale, sempre poetico e...

Debora Villa al Teatro Govi con “Viva le Donne”: spettacolo con raccolta fondi per la Onlus Cerchi d’AcquaAl Teatro Govi torna, per la quarta edizione, Donne In’Canto, la rassegna dedicata al mondo femminile.

Argomenti più discussi: Debora Villa porta la sua serie tv al Puccini: il 16 maggio arriva a Firenze Comedy Deb; Debora Villa: tra risate e verità: La vita non è un filtro; 'Comedy Deb', la vita come una serie tv di Debora Villa; Debora Villa: il nuovo tour teatrale parte da Roma.

Comedy Deb, Debora Villa sorprende il teatro italiano con uno show brillante, visionario e irresistibile x.com

Firenze, Debora Villa in scena con lo spettacolo ComedyDebEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it