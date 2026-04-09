Debora Villa al Teatro Govi con Viva le Donne | spettacolo con raccolta fondi per la Onlus Cerchi d’Acqua
Al Teatro Govi si terrà la quarta edizione di Donne In’Canto, una rassegna dedicata al mondo femminile. Nell’ambito di questa manifestazione, debutterà lo spettacolo “Viva le Donne” interpretato dall’attrice e comica Debora Villa. L’evento prevede una raccolta fondi a favore della Onlus Cerchi d’Acqua, un’associazione che sostiene progetti di accesso all’acqua potabile. La serata si svolgerà con l’obiettivo di sostenere questa causa benefica.
Al Teatro Govi torna, per la quarta edizione, Donne In’Canto, la rassegna dedicata al mondo femminile. In questo nuovo appuntamento, in programma venerdì 10 aprile alle ore 21, a salire sul palco sarà un grande nome della comicità italiana: Debora Villa, che porta in scena lo spettacolo “Viva le. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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Temi più discussi: Debora Villa al Teatro Govi con lo spettacolo Viva le donne, ironia e intelligenza per riflettere su tematiche sociali; Viva le donne: Debora Villa protagonista al Teatro Govi per Donne In’Canto; Venerdì 10 aprile al Teatro Govi di Genova lo spettacolo Viva le donne; Max Pezzali e Debora Pelamatti da Cannavacciuolo a Villa Crespi, la moglie: Esperienza culinaria pazzesca.
Viva le donne: Debora Villa protagonista al Teatro Govi per Donne In’CantoAppuntamento venerdì 10 aprile alle 21, spettacolo scritto e interpretato da Debora Villa affiancata da Mary Sarnataro e dalla cantante jazz Alessandra Clemente ... telenord.it
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Ed ecco il programma di aprile del Teatro Govi! Venerdì 10, per la rassegna Donne 'In Canto, Debora Villa porta in scena lo spettacolo Viva le Donne. Con lei, Mary Sarnataro comica, attrice e autrice e Alessandra Clemente, cantante jazz. Sabato 11, ABBA - facebook.com facebook