Negli ultimi undici anni, la Cina ha ridotto di circa 600 miliardi di dollari la propria quota di titoli del debito statunitense. Questa riduzione rappresenta un cambiamento significativo nella composizione dei principali creditori del paese. Le ragioni di questa scelta e le conseguenze sulla distribuzione globale dei creditori sono al centro delle analisi attuali. La dinamica dei rapporti finanziari tra Pechino e Washington si sta evolvendo in modo evidente.

? Domande chiave Perché Pechino ha deciso di vendere così tanti titoli americani?. Come sta cambiando la nuova geografia dei creditori del debito USA?. Quali rischi corre Washington se deve finanziare il deficit internamente?. Chi sta sostituendo la Cina nel sostegno al debito statunitense?.? In Breve Quota cinese scesa dal 40,52% del debito estero nel 2015 al 20% attuale.. Giappone primo creditore con 1.088 miliardi, mentre il Regno Unito sale a 810 miliardi.. Il Belgio consolida la terza posizione con una quota dell'11,8% sul comparto estero.. Debito totale USA balzato da 18.500 a 39.000 miliardi di dollari dal 2015..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Debito USA: la Cina riduce la quota di 600 miliardi in 11 anni

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