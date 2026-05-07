Debito mondiale a 353 mila miliardi | balzo record tra USA e Cina

Il debito mondiale ha raggiunto i 353 mila miliardi di dollari, segnando un aumento record. Tra i principali paesi coinvolti ci sono gli Stati Uniti e la Cina, che contribuiscono in modo significativo a questa crescita. Recentemente, si sono verificati cambiamenti nelle preferenze degli investitori, con un progressivo abbandono dei titoli di Stato americani. Allo stesso tempo, si discute su come la spesa nel settore dell'intelligenza artificiale possa influenzare l'andamento complessivo del debito globale.

? Cosa scoprirai Come influenzerà la spesa per l'intelligenza artificiale il debito globale?. Perché gli investitori stanno abbandonando i titoli di Stato americani?. Quali paesi emergenti stanno registrando i balzi più alti di indebitamento?. Perché il debito pubblico italiano sta crescendo rispetto a quello privato?.? In Breve Debito USA supera 38 mila miliardi con rapporto debitoPil al 124%.. Emre Tiftik segnala stasi acquisti Treasury USA a favore di Europa e Giappone.. Debito Italia sale al 140,6% del Pil contro il 92,7% dell'Eurozona.. Mercati emergenti raggiungono 36.800 miliardi di dollari escludendo la Cina..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Debito mondiale a 353 mila miliardi: balzo record tra USA e Cina Notizie correlate Commercialisti: balzo record delle riserve, l’avanzo vola a 1,1 miliardiL’assemblea dei delegati della Cassa dottori commercialisti si è riunita a Trieste per l’approvazione del bilancio relativo all’anno 2025, delineando... Germania-Cina: deficit record a 90 miliardi e calo delle esportazioni? Cosa scoprirai Come può la Germania recuperare il controllo sui mercati dell'Europa orientale? Perché gli accordi di Friedrich Merlez non fermano... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Debito globale a 353 trilioni: perché i mercati ballano sull’abisso; Il mondo a debito: nuovo record a 353mila miliardi. Ma i mercati ignorano l’allarme; Debito globale ai massimi storici: sfiorati i 353 trilioni di dollari, segnali di allontanamento dagli USA. Il mondo a debito: nuovo record a 353mila miliardi. Ma i mercati ignorano l’allarmeIl report dell’Institute of International Finance certifica l’ennesimo massimo storico, trainato dalla spesa di Stati Uniti e Cina. L’euforia finanziaria resiste alle tensioni geopolitiche, ma nel 202 ... msn.com Debito globale record a $353mila mld: gli investitori riducono esposizione ai Treasury UsaIl monitor trimestrale dell’IIF segnala un cambio di rotta nei flussi internazionali: cresce l’interesse per titoli di Stato europei e giapponesi mentre il debito americano viene percepito sempre più ... wallstreetitalia.com Post di Federica Nerini IL DEBITO USA SUPERA IL 100% DEL PIL, NON ACCADEVA DAL 1946 Il debito pubblico americano detenuto dal pubblico ha superato il 100% del PIL, raggiungendo un livello che non si vedeva dalla Seconda Guerra Mondiale. - facebook.com facebook Tre buone e cattive notizie dal Fondo monetario internazionale Crescita, mercato azionario e obbligazionario, debito pubblico. Ecco cosa prevede il futuro dell'economia europea e mondiale. Ce ne parla Carlo Cottarelli su #SkyInsider x.com