De Stasio | Modificati i cartelli con il divieto di sosta | e tanto ci voleva?

Un consigliere comunale di Benevento ha diffuso una nota stampa riguardante la modifica dei cartelli di divieto di sosta nella città. La comunicazione, inviata ai media, commenta il cambiamento come una cosa che sembrava ovvia. La nota ha una durata di circa due minuti di lettura ed è firmata dalla stessa consigliere. Al momento, non sono state fornite ulteriori spiegazioni o dettagli su quali siano state le modifiche apportate.

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