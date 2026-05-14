De Stasio | Modificati i cartelli con il divieto di sosta | e tanto ci voleva?
Un consigliere comunale di Benevento ha diffuso una nota stampa riguardante la modifica dei cartelli di divieto di sosta nella città. La comunicazione, inviata ai media, commenta il cambiamento come una cosa che sembrava ovvia. La nota ha una durata di circa due minuti di lettura ed è firmata dalla stessa consigliere. Al momento, non sono state fornite ulteriori spiegazioni o dettagli su quali siano state le modifiche apportate.
Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Rosetta De Stasio Consigliere Comunale Benevento. “L’Assessore al Patrimonio, Traffico e Viabilità, Avv. Cappa, è stato oggi presente nella competente commissione consiliare, ove era stato invitato dal Presidente Antonio Picariello.In quella sede gli è stata fatta presente l’assurdità dei cartelli di divieto di sosta per un mese apparsi nella zona alta di Benevento oltre al disagio creato a tutti i cittadini che, stando a quanto scritto sui detti cartelli, non potevano parcheggiare da nessuna parte dalle ore 14,30 alle ore 24,00, dal lunedì al venerdì.L’Assessore ha affermato che l’Ordinanza... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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