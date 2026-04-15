Meloni sospende accordo di difesa con Israele Schlein | Ci voleva tanto?

Il governo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele, in risposta alla situazione attuale. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda il blocco del rinnovo dell’intesa senza ulteriori azioni da parte delle parti coinvolte. La sospensione si applica in modo immediato e riguarda le future estensioni dell’accordo. La questione ha suscitato reazioni da parte di alcune figure politiche.

“ Il governo, in considerazione della situazione che stiamo vivendo, ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele “. L’annuncio della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arriva in occasione della sua visita alla 58esima edizione di Vinitaly, a Verona. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha inviato al suo omologo israeliano, Israel Katz, la lettera di sospensione del memorandum tra i due Paesi. L’accordo, in particolare, definisce un quadro di collaborazione nel settore Difesa, comprendente lo scambio di materiale militare e attività di ricerca tecnologica tra le forze armate. La decisione, secondo fonti informate, è stata presa in modo condiviso dall’inquilina di Palazzo Chigi, dai vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, insieme allo stesso ministro Crosetto.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Meloni sospende accordo di difesa con Israele. Schlein: “Ci voleva tanto?” “Ci voleva tanto?”. Schlein, l’affondo Meloni: “Scelta tardiva, sono illegali!”La decisione del governo italiano di sospendere il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele riapre il confronto politico interno, con la... Leggi anche: Stop al memorandum Italia-Israele, Schlein e Conte: “Ci voleva così tanto? Arriva dopo 70mila palestinesi uccisi”