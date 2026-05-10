Prove tecniche di mercato del lunedì Spuntano i cartelli di divieto di sosta | Non sappiamo dove spostare l’auto

Da ilrestodelcarlino.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sembra inoffensivo il cartello giallo di divieto di sosta con la scritta ’Il lunedì dalle 6 alle 16’. Intorno all’ Acquedotto campeggia un po’ dappertutto per annunciare il mercato con cento ambulanti. C’è chi si avvicina e non nasconde la sua preoccupazione: "Ma devo spostare la macchina?". E il pensiero successivo: "Adesso dove la parcheggio? Al l’ex Mof?" Viene in mente un celebre verso di Dante Alighieri: "Lasciate ogni speranza voi che entrate – ironizza un altro residente –. Il Mof è sempre pieno, ma puoi provare ad entrare e tentare la fortuna". In mano ha il volantino distribuito dal Comune con le modifiche alla viabilità per accogliere la prima uscita del mercato del lunedì.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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