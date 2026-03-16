Omaggio a Chet Baker | al Miles Davis jazz club concerto tra ballad indimenticabili e atmosfere notturne

Al Miles Davis jazz club si è svolto un concerto dedicato a Chet Baker, con interpretazioni di alcune delle sue più celebri ballad. La serata ha visto esibirsi musicisti che hanno riproposto brani caratterizzati da atmosfere notturne e grande intensità emotiva. L’evento ha celebrato l’eredità artistica del musicista attraverso un repertorio che ha reso omaggio alla sua eleganza e al lirismo.

Una serata dedicata all’eleganza e al lirismo senza tempo di Chet Baker, uno dei musicisti più poetici e influenti della storia del jazz. Le sue melodie sospese, intime e profondamente evocative rivivranno in un concerto che celebra il lato più raffinato del jazz, tra ballad indimenticabili e atmosfere notturne. Brani iconici come My Funny Valentine, But Not for Me e Almost Blue accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale fatto di emozione, delicatezza e grande interplay. Protagonista della serata Benny Amoroso, trombettista di grande sensibilità interpretativa, capace di restituire tutta la poesia e l’intensità del linguaggio musicale di Chet Baker. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Articoli correlati Federica Amoroso canta i successi di Whitney Houston: concerto omaggio al Miles Davis jazz clubOmaggio a Whitney Houston, regina della musica pop & soul, al Miles Davis jazz club. Gaetano Riccobono in concerto al Miles Davis jazz club, sul palco anche il sassofonista Stefano D’AnnaUn concerto che celebra il mainstream jazz delle grandi voci e dei grandi compositori americani, riportando al centro della scena il fascino senza... Contenuti e approfondimenti su Chet Baker Temi più discussi: Paolo Fresu ripercorre Miles Davis: È stato un mio caposaldo, due concerti a Torino; Tuscia in jazz for sla, arriva Danilo Rea e il suo omaggio a Fabrizio De André; I fratelli Pieranunzi si uniscono a Gabriele Mirabassi per una serata omaggio a Gershwin; UNA BIRRETTA. Fabrizio Bosso, omaggio a Chet Baker sul Colle dell’Infinito con Massimo PopolizioNello scenario unico dell’Orto sul Colle dell’Infinito di Recanati, Chet Baker, l’artista geniale e tormentato, il James Dean dei musicisti, progenitore del cool jazz, ci farà ascoltare la sua vera ... lanuovariviera.it Tromba e jazz, oggi l’omaggio a Chet Baker. A Camerino occhi puntati sull’esibizione del 26enne Riccardo CatriaCAMERINO Three for Chet è il progetto che Riccardo Catria presenterà oggi, alle ore 17.30, all’Accademia della musica Abf Franco Corelli di Camerino. L’iniziativa, curata dall’associazione Musicamdo, ... corriereadriatico.it Il leggendario STEVE GADD (batterista di Chet Baker, Paul McCartney, Eric Clapton, Paul Simon,…) a Udine il 18 marzo NOTE NUOVE - 19° anno / 5 febbraio – 29 maggio 2026 A Udine al Palamostre, Teatro San Giorgio, Auditorium Zanon. A Trieste al Polite - facebook.com facebook