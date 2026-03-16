Omaggio a Chet Baker | al Miles Davis jazz club concerto tra ballad indimenticabili e atmosfere notturne

Da palermotoday.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Miles Davis jazz club si è svolto un concerto dedicato a Chet Baker, con interpretazioni di alcune delle sue più celebri ballad. La serata ha visto esibirsi musicisti che hanno riproposto brani caratterizzati da atmosfere notturne e grande intensità emotiva. L’evento ha celebrato l’eredità artistica del musicista attraverso un repertorio che ha reso omaggio alla sua eleganza e al lirismo.

Una serata dedicata all’eleganza e al lirismo senza tempo di Chet Baker, uno dei musicisti più poetici e influenti della storia del jazz. Le sue melodie sospese, intime e profondamente evocative rivivranno in un concerto che celebra il lato più raffinato del jazz, tra ballad indimenticabili e atmosfere notturne. Brani iconici come My Funny Valentine, But Not for Me e Almost Blue accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale fatto di emozione, delicatezza e grande interplay. Protagonista della serata Benny Amoroso, trombettista di grande sensibilità interpretativa, capace di restituire tutta la poesia e l’intensità del linguaggio musicale di Chet Baker. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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