Oggi alle 17.30 si tiene un nuovo incontro della rassegna ’Racconta un vinile’ presso il bar libreria QB di piazza Pacciardi a Grosseto. L’evento è organizzato da Alessandro Ramacciotti e Luca Urbani e vede la partecipazione di Massimo Taddei, che parlerà del disco “All blues” di Chet Baker. La presentazione si svolge negli spazi del locale e si concentra sul vinile del famoso trombettista jazz.

Nuovo appuntamento oggi alle 17.30 con la rassegna ’Racconta un vinile’. Il format ideato da Alessandro Ramacciotti e Luca Urbani, ospita negli spazi del bar libreria QB di piazza Pacciardi a Grosseto, Massimo Taddei che parlerà del disco “ All blues ” di Chet Baker (nella foto). Registrato a Londra nel settembre del 1979, l’album rappresenta uno dei vertici della maturità artistica di Chet Baker. Insieme alla vocalist Rachel Gould, Baker dipinge un affresco sonoro che spazia dalla malinconia di “Round Midnight” alla freschezza bossa di “Phil’s Bossa”. Il disco non è una semplice raccolta di standard, ma un esperimento di equilibrio tra voce e strumento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Chet Baker per ’Racconta un vinile’

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