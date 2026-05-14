De Lucchi | Materiale stupendo e poliedrico

Un esperto ha descritto il legno come un materiale poliedrico e affascinante, sottolineando come l'uomo abbia sempre fatto affidamento su di esso nel tempo. Ha aggiunto che, in un’epoca in cui la sostenibilità rappresenta una priorità, il legno si conferma come una risorsa importante da preservare e utilizzare in modo responsabile. La sua valutazione si basa sulla versatilità e sulla naturalezza del materiale, che lo rendono ancora oggi una scelta valida nel settore della progettazione e dell’edilizia.

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Milano, 14 mag. (Adnkronos) - “Il legno è un materiale stupendo, del quale l'uomo non ha mai potuto fare a meno, soprattutto perché la sostenibilità è oggi la nostra preoccupazione più grande. Questo materiale ispira le costruzioni, il design, la creazione di oggetti e gli arredamenti; permette di dare vita ad ambienti che rappresentano il luogo idealmente più confortevole, ricco e stimolante per tutti noi, in qualsiasi fase della nostra esistenza, sia a casa che in ufficio”. Lo ha detto l'architetto e designer Michele De Lucchi, partecipando oggi a Milano a ‘Il valore del legno, come l'economia circolare disegna il futuro', un appuntamento organizzato da Rilegno al Salone d'Onore di Triennale Milano. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - De Lucchi: "Materiale stupendo e poliedrico" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento De Laurentiis, gesto stupendo: la promessa alla famiglia del piccolo DomenicoHanno commosso tutto il Maradona le parole della mamma del piccolo Domenico, bambino scomparso all’Ospedale Monaldi dopo un trapianto di cuore... L’archistar Michele De Lucchi firma il Polo espositivo di Ceto: proietterà la Valle Camonica in EuropaCeto (Brescia), 18 aprile 2026 – Sarà Michele De Lucchi, uno degli archistar più famosi al mondo, a progettare il nuovo polo della cultura di Ceto,...