Il progetto di un nuovo polo espositivo nella Valle Camonica sarà firmato dall'architetto Michele De Lucchi. La struttura, prevista nel comune di Ceto, rappresenta un investimento nel settore culturale e turistico della zona. La realizzazione mira a valorizzare il patrimonio storico e naturale della valle, integrando le nuove funzioni con il paesaggio circostante. La data di completamento è prevista per il 2026.

Ceto (Brescia), 18 aprile 2026 – Sarà Michele De Lucchi, uno degli archistar più famosi al mondo, a progettare il nuovo polo della cultura di Ceto, che avrà un costo tra i 50e i 60 milioni di euro e che sarà uno dei luoghi in cui si svolgeranno gli aventi se nel 2029 la Valle Camonica, il suo Sito Unesco e le altre meraviglie che custodisce, diverranno Capitale della Cultura, come si spera nel territorio e in Lombardia. Nelle scorse ore si è svolto l’incontro tra il Comune di Ceto e la Comunità montana con il team dei progettisti capitanato da De Lucchi, noto per avere ideato e progettato l’ufficio Postale Mobile del Vaticano, il Nordic Pavillion per l’Expo 2025 di Osaka, gli spazi Alessi da Harrods e moltissimi altri luoghi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’archistar Michele De Lucchi firma il Polo espositivo di Ceto: proietterà la Valle Camonica in Europa

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