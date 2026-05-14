Una donna ha presentato una denuncia per stalking e per la fuga di dati medici riguardanti la figlia, una neonata. In sede legale si indaga su chi abbia avuto accesso non autorizzato alle informazioni sanitarie della bambina e su come siano stati resi pubblici i dettagli medici attraverso internet. La vicenda coinvolge questioni di sicurezza dei dati personali e di privacy, con le autorità che stanno cercando di chiarire le modalità di accesso e diffusione delle informazioni.

? Domande chiave Chi ha ottenuto l'accesso ai dati sanitari della piccola Priscilla?. Come sono stati diffusi i dettagli medici della neonata online?. Perché le accuse contro i familiari della De Lellis si sono chiuse?. Quali sono gli sviluppi giudiziari per l'imputato già rinviato a giudizio?.? In Breve Persecuzione sistematica iniziata nel 2023 contro l'influencer e i suoi familiari.. Familiari della De Lellis già assolti dai procedimenti giudiziari precedenti.. Imputato rinvio a giudizio per le denunce presentate dalla De Lellis.. Priscilla nata l'8 ottobre con il rapper Tony Effe.. Giulia De Lellis ha denunciato pubblicamente su Instagram una persecuzione duratura che coinvolge la sua privacy e quella della figlia Priscilla, nata lo scorso 8 ottobre con il rapper Tony Effe. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - De Lellis: denuncia stalking e fuga di dati medici sulla figlia

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