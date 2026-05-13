Nelle ultime ore, Giulia De Lellis, nota influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha presentato una denuncia ufficiale per stalking e violazione della privacy. La modella ha riferito che il comportamento molesto nei suoi confronti è iniziato nel 2023 e coinvolge anche sua figlia Priscilla. La denuncia è stata depositata presso le autorità competenti, che ora si occuperanno di approfondire il caso.

Nelle ultime ore, Giulia De Lellis, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e influencer, ha denunciato un grave caso di stalking che la perseguita dal 2023. La De Lellis ha rivelato che la situazione ha coinvolto anche la sua famiglia, con la diffusione di dati sensibili riguardanti la salute della sua neonata. Questo fatto ha suscitato preoccupazione e indignazione tra i suoi fan e sostenitori. Amici 25, la finale si sposta a domenica: ecco perché La denuncia di Giulia De Lellis. Giulia De Lellis ha reso noto che da oltre tre anni è vittima di attacchi continui, che comprendono stalking e diffamazione. Ha dichiarato: “ Dal 2023 sono vittima di stalking, diffamazione e continue violazioni della mia privacy”.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Giulia De Lellis denuncia stalking e violazione della privacy: coinvolta sua figlia Priscilla

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