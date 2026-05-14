David Grossman | la scrittura per i piccoli è un abbraccio ai lettori

David Grossman, scrittore e autore di numerosi romanzi, ha dedicato molta della sua produzione letteraria ai temi dell'infanzia e della crescita. La sua narrativa spesso riflette le esperienze vissute durante la giovinezza e si rivolge a un pubblico di lettori giovani, con uno stile che trasmette un senso di calore e vicinanza. La sua attività letteraria si intreccia con un impegno intellettuale volto a esplorare le complessità delle emozioni e delle relazioni umane, anche attraverso le storie rivolte ai più piccoli.

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? Punti chiave Come ha influenzato l'infanzia la traiettoria letteraria di David Grossman?. Cosa nasconde il legame tra la sua narrativa e l'impegno intellettuale?. Perché scrivere per i bambini è una forma di responsabilità sociale?. Quali dettagli rivela la cronologia curata da Wlodek Goldkorn?.? In Breve Nuova collana Meridiano Mondadori con due volumi dedicati all'autore israeliano.. Saggio introduttivo firmato da Gabriel Zoran e cronologia curata da Wlodek Goldkorn.. Intervista di Wlodek Goldkorn approfondisce la visione pedagogica e artistica di Grossman.. Pubblicazione avvenuta martedì 12 maggio per ricostruire la traiettoria dell'autore. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - David Grossman: la scrittura per i piccoli è un abbraccio ai lettori ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sanremo: la biblioteca Corradi si trasforma per i piccoli lettoriLa biblioteca civica Corradi di Sanremo riapre le porte ai più piccoli con il rilancio del progetto Nati per Leggere, un’iniziativa che mira a... Lettura e inclusione: a Ripe il progetto per i piccoli lettori? Cosa scoprirai Come possono i libri abbattere le barriere per i bambini disabili? Chi gestirà i laboratori creativi per i piccoli lettori a Ripe?... Argomenti più discussi: David Grossman si confessa sul Robinson speciale per il Salone di Torino; Le confessioni di David Grossman: Sono solo ma mi restano le parole. David Grossman. Il senso di libertà è scrivere per i bambiniÈ in libreria il Meridiano Mondadori dedicato alle opere di David Grossman. Pubblichiamo uno stralcio della lunga intervista introduttiva, concessa a Wlodek ... huffingtonpost.it Le confessioni di David Grossman: Sono solo ma mi restano le paroleGli amici scomparsi, la letteratura inseparabile dalla realtà, la tenacia nella ricerca dell’empatia e della pace. Mentre esce il suo Meridiano ed è ospite ... repubblica.it