Lettura e inclusione | a Ripe il progetto per i piccoli lettori

A Ripe è stato avviato un nuovo progetto dedicato ai bambini disabili, con l’obiettivo di favorire la lettura e l’inclusione. Sono stati organizzati laboratori creativi rivolti ai più piccoli, gestiti da operatori specializzati nel settore. Durante le attività, i bambini avranno l’opportunità di esplorare i libri e partecipare a momenti di condivisione, con l’intento di superare le barriere legate alle differenti esigenze.

? Cosa scoprirai Come possono i libri abbattere le barriere per i bambini disabili?. Chi gestirà i laboratori creativi per i piccoli lettori a Ripe?. Come si può prenotare gratuitamente per l'evento del 9 maggio?. Quali altri appuntamenti sono previsti per la fine di maggio?.? In Breve Laboratori per bambini 2-6 anni il 9 maggio presso Villino Romualdo e Museo Nori De’Nobili.. Prenotazione obbligatoria per l'evento del 9 maggio tramite numero 351 3029503 o email.. Presentazione libro di Giada Girolametti domenica 31 maggio alle ore 18 in Biblioteca Comunale.. Progetto opera tra Ancona, Falconara e Senigallia con supporto finanziario di Con i Bambini.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lettura e inclusione: a Ripe il progetto per i piccoli lettori Notizie correlate Cultura, inclusione e accessibilità si incontrano in un progetto che mette al centro la lettura e l’esperienza sensorialeLEGO® Braille, laboratorio educativo che utilizza i celebri mattoncini per imparare l’alfabeto Braille in modo semplice e coinvolgente; Arte tattile,... L’inclusione nel piatto, a Cattolica il Progetto celiachia per insegnare ai più piccoli a trasformare la diversità in opportunità di conoscenzaIl vice sindaco Vaccarini: “Iniziativa importante per diffondere la cultura della condivisione a cominciare dai banchi di scuola e in particolare dal... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Cultura senza barriere: a Bra la menzione speciale Fabric Book al Concorso nazionale Tocca a te!; Libri per tutti: a Pontedera l'inclusione passa tra le pagine; A maggio due iniziative tra lettura, affido e comunità; La lettura come strumento di inclusione, focus all'Università del Molise. Scuola, biblioteca e museo fanno rete a Faenza: cresce il progetto Oltre le paroleUn progetto nato a Faenza come sperimentazione e diventato negli anni un modello di inclusione culturale. Oltre le parole: incontri di lettura creativa e ... ravennanotizie.it Inclusione grazie alla lettura: nasce il ’Club del libro’La città di San Benedetto lancia un nuovo progetto dedicato all’inclusione culturale: nasce ’Il Club del libro’, un gruppo di lettura per bambini e ragazzi fino ai 20 anni, realizzato dal Servizio ... ilrestodelcarlino.it Cosenza celebra la lettura inclusiva con la due giorni di Raccontami e Uovonero https://www.calabrianews24.com/news/174286867974/cosenza-celebra-la-lettura-inclusiva-con-la-due-giorni-di-raccontami-e-uovoneroutm_source=facebook&utm_medium=s - facebook.com facebook Lettera aperta a chi volesse intraprendere la lettura dell'Iliade, l'opera più straordinaria mai scritta: il poema di Ilio ha inizio con la guerra già in corso da dieci anni, ma dentro e fuori le mura si consuma la vita; alla morte Omero contrappone la Natura. @Marsili x.com